Shorttrack in Südkorea Schnelle Liebe

Geschwindigkeit, Chaos, Eleganz: Shorttrack bietet all das. Kein Wunder, dass die Südkoreaner so verliebt sind in diesen Sport.

Am Dienstag war das wieder zu beobachten in der Gangneung Ice Arena. Dem späten Abend fehlte nur der krönende Abschluss - Gold für Südkorea. Choi Min Jeong, der Liebling der Massen war im Shorttrack-Finale über 500 Meter disqualifiziert worden. Kurze Enttäuschung bei den Fans, dann wurde weiter fair angefeuert. Wahrlich keine Selbstverständlichkeit bei Olympischen Spielen, aber augenscheinlich eine Selbstverständlichkeit für Südkoreas Shorttrack-Fans.

Shorttrack ist eine Disziplin des Eisschnelllaufens, nur viel rasanter und mit Körperkontakt. Gelaufen wird auf einer 111 Meter kurzen Bahn, die in den Kurven durch Gummimarker begrenzt ist. Auf den kurzen Geraden kann theoretisch abgekürzt und überholt werden. Gestartet wird in der Gruppe, je nach Disziplin mit vier oder acht Startern. Auf den kurzen Strecken treten vier Läufer oder Läuferinnen an, zwei kommen weiter. Und es geht von der ersten Sekunde an zur Sache.

Medaillenspiegel 2018 Platz Land Gesamt 1 Deutschland 5 2 2 9 2 Niederlande 4 4 2 10 3 Norwegen 3 5 3 11 alle Medaillen

Wegen der hohen Geschwindigkeit und des dauernden Körperkontakts ist enorme Körperbeherrschung gefragt. Chaotische Szenen wechseln sich ab mit anmutigen Gleitphasen in der Kurve, wenn der linke Arm unterstützend das Eis berührt. Wichtig ist taktisches Verständnis, denn wer eine Lücke entdeckt, muss sie innerhalb von Sekundenbruchteilen nutzen. So kommt es ständig zu Stürzen, dicke Matten vor den Banden fangen die schliddernden Fahrer auf.

Am Dienstag wurde die Olympiasiegerin über 500 Meter gesucht, außerdem wurden die Vorläufe über 1000 Meter der Männer und das Halbfinale in der 5000-Meter-Staffel der Männer ausgetragen. Und jedes Mal, wenn ein Athlet oder eine Athletin aus dem Gastgeberland die Eisfläche betrat, wurde es laut. Südkorea ist die dominierende Nation im Shorttrack. Seit der Aufnahme ins olympische Programm 1992 gingen 22 Goldmedaillen dorthin.

Die Gangneung Ice Arena ist regelmäßig gut gefüllt, die Veranstalter meldeten für die Wettbewerbe dort eine Auslastung von 85 Prozent, es bleiben tatsächlich nur wenige Plätze frei. Die Stimmung ist ausgelassen. Sofort wird klar, dass die Heimzuschauer etwas mitgebracht haben, was an der Biathlon-Strecke oder an der Sprungschanze fehlt: Fachkenntnis und Enthusiasmus. Geht ein Koreaner in Führung, wird es besonders laut, aber das Publikum geht auch in jeder anderen spektakulären Situation mit. Nur direkt beim Start soll es ruhig sein, das fordert der Hallensprecher mit einem auch auf der Videoleinwand gezeigten "Shhhh" jedes Mal ein.

Zeit zum Feiern, Singen, Tanzen oder Schreien gibt es auch genug. Denn wenn zwischen den Läufen die Eismaschine für frischen Untergrund sorgt, können die Zuschauer ihre Vorliebe für Techno, Pop oder den Gangnam-Style ausleben. Wer ohne die Stadionregie oder einen Auftritt von DJ Ku:l Sport schauen möchte, ist hier fehl am Platz.

Olympiastadt Pyeongchang Zwischen Tradition und Kunstschnee

Eine Besonderheit des Shorttracks ist die häufige Verwendung des Videobeweises. Neben drei Schiedsrichtern gibt es bei jedem Rennen einen Videoassistenten, der bei Stürzen, Abkürzungen in der Kurve oder unfairen Attacken ("Impeding") eingreifen soll. An diesem Abend gibt es insgesamt fünf Video-Entscheidungen, die zur Disqualifikation und damit zum Nachrücken eines anderen Athleten führen.

Im Finale über die 500 Meter führt ein solches Eingreifen schließlich zum Ausschluss von Choi Min Jeong. Südkoreas Goldhoffnung hat im Zielsprint die spätere Siegerin Arianna Fontana aus Italien behindert - eine nachvollziehbare Entscheidung. Die Wiederholung des Rennens zeigt jedoch, dass auch Choi zuvor von Kim Boutin aus Kanada angerempelt wurde, da greift der Assistent jedoch nicht ein.

Deutschland beste Shorttrackerin Anna Seidel ist zu diesem Zeitpunkt schon ausgeschieden. Im Viertelfinale hatte sie keine Chance gegen Boutin, die Ungarin Andrea Keszler und Großbritanniens Medaillenhoffnung Elise Christie, die später im Finale stürzt und wie schon 2014 in Sotschi nach doppelter Disqualifikation über 1000 und 500 Meter leer ausgeht. Seidel und Christie bekommen über 1000 Meter am 22. Februar eine weitere Chance. Es dürfte wieder ein begeisternder Abend werden.