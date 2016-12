Wintersport Schempp jubelt über ersten Podestplatz der Saison

Simon Schempp hat es erstmals in dieser Saison auf das Siegerpodest geschafft. Beim Sieg des Franzosen Martin Fourcade im Massenstart im tschechischen Nove Mesto lief der Biathlet ein taktisch starkes Rennen und wurde Zweiter. Platz drei ging an den Russen Anton Babikow.

Der 28 Jahre alte Schempp hatte im Ziel trotz zweier Strafrunden lediglich einen Rückstand von 8,3 Sekunden auf Fourcade, der sich nur einen Fehler leistete. Für ihn war es der fünfte Weltcup-Sieg in Serie. Das hatte zuletzt Rekord-Weltmeister und Rekord-Olympiasieger Ole Einar Björndalen im Jahr 2005 geschafft.

In die Top-15 liefen auch Erik Lesser als Elfter (2 Fehler/29,9 Sekunden Rückstand) und Arnd Peiffer (1 Fehler/45,4) auf Rang 14. Bendedikt Doll kam nach fünf Strafrunden auf Platz 24.

Schempp, der am Vortag im Verfolgungsrennen erst im Zielsprint das Nachsehen hatte und Vierter geworden war, sagte nach dem Sprung auf das Podest: "Jetzt freue ich mich darauf, dass kommende Woche keine Wettkämpfe sind. In der Trainingsphase will ich noch einen Schub nach vorn machen." Der nächste Biathlon-Weltcup findet im neuen Jahr statt, am 5. Januar in Oberhof (Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Neureuther wird Sechster, Österreicher Hirscher jubelt

Felix Neureuther hat beim Weltcup-Riesenslalom von Alta Badia das Podest verpasst. Der Skirennfahrer landete beim Erfolg seines Dauerrivalen Marcel Hirscher auf dem sechsten Platz (+2,13 Sekunden). DSV-Teamkollege Stefan Luitz wurde Neunter (+2,93). Hirscher verwies bei seinem vierten Erfolg in Alta Badia Mathieu Faivre aus Frankreich (+0,71) und den Südtiroler Florian Eisath (+1,10) auf die Plätze zwei und drei. Insgesamt feierte der Österreicher bereits seinen 41. Weltcupsieg.

Rebensburg scheidet bei Gut-Sieg im Super-G aus

Viktoria Rebensburg ist beim Super-G in Val d'Isère ausgeschieden und hat damit ein völlig verkorkstes Weltcup-Wochenende hinter sich gebracht. Beim Sieg der Schweizerin Lara Gut machte die gesundheitlich angeschlagene Deutsche einen Fahrfehler und verpasste ein Tor. Tags zuvor hatte Rebensburg die Abfahrt wegen eines akuten Magen-Darm-Infekts auslassen müssen. Die letztjährige Weltcup-Gesamtsiegerin Gut siegte mit 0,13 Sekunden Vorsprung auf Tina Weirather aus Liechtenstein. Nach 35 Starterinnen rangierte die Italienerin Elena Curtoni auf Platz drei (+1,21).