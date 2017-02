Skeleton-WM Lölling jüngste Weltmeisterin der Geschichte

Die Deutsche Jacqueline Lölling ist neue Weltmeisterin im Skeleton-Sport. Die 22 Jahre alte Europameisterin gewann am Königssee nach nur drei Läufen mit 0,25 Sekunden Vorsprung vor der entthronten Titelträgerin Tina Hermann. Dritte wurde die britische Olympiasiegerin Lizzy Yarnold. Lölling ist die jüngste Weltmeisterin in der Geschichte der seit 2000 ausgetragenen Titelkämpfe.

Nach einem irregulären zweiten Lauf im Schneeregen wurde das Rennen am Freitagabend abgebrochen und der zweite Durchgang annulliert. So wurde der Titel nach nur drei statt vier Wertungsläufen vergeben. Anna Fernstädt aus Berchtesgaden kam bei ihrem WM-Debüt auf ihrer Heimbahn auf Rang vier (+ 1,04 Sekunden).

Lölling hat in diesem Winter bereits in Winterberg den EM-Titel gewonnen und führt die Weltcupwertung an. Die Entscheidung bei den Männern fällt am Sonntag.