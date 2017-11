Ski alpin Speed-Auftakt im Zeichen des Gedenken

Alle Fahrer trugen auf dem Helm einen Erinnerungs-Sticker, die Franzosen fuhren mit speziellen Startnummern und Trauerflor: Das erste Abfahrtsrennen des Winter stand ganz im Zeichen des Gedenkens an David Poisson. Der Franzose war am 13. November beim Training tödlich verunglückt.

Der Sieg im kanadischen Lake Louise ging an den Schweizer Beat Feuz. "Es ist gut, dass an David gedacht wird - das ist ein schönes Zeichen der Ski-Familie", sagte der Weltmeister. Olympiasieger Matthias Mayer aus Österreich wurde Zweiter (+0,09 Sekunden), Aksel Lund Svindal (Norwegen/+0,32), der nach einer Knieoperation zum ersten Mal seit Dezember 2016 wieder am Start war, Dritter. Strecke "Men's Olympic Downhill" war aus Sicherheitsgründen verkürzt worden.

Die deutschen Abfahrer Thomas Dreßen und Andreas Sander waren mit ihrem Auftakt in die Olympia-Saison zufrieden. Dreßen hatte 1,53 Sekunden Rückstand auf Sieger Feuz und wurde 14., Sander war 0,02 Sekunden langsamer und belegte den 15. Rang.