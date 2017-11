Sicherheitsdebatte im Skisport "Der Teufel schläft nicht"

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Noch bevor die Wintersportsaison so richtig angefangen hat, ist eine Diskussion um die Königsdisziplin Ski alpin entbrannt. Der französische Rennfahrer David Poisson war 35 Jahre alt, als er am 13. November im Training in Kanada tödlich verunglückte.

AFP Verstorbener Rennfahrer Poisson

Sein Tod wirft die Frage auf, wie sicher dieser Sport ist - vor allem im Hinblick auf den Höhepunkt des Winters: die Olympischen Spiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar).

Karlheinz Waibel führt den Titel "Bundestrainer Wissenschaft und Technologie", was bedeutet, dass er beim Deutschen Skiverband der Experte fürs Thema Sicherheit ist. Waibel kannte Poisson gut, das französische Team trainierte oft gemeinsam mit den DSV-Männern, deren Cheftrainer Waibel von 2009 bis 2012 war.

Vom Tod des Franzosen erfuhr er am Telefon, bei einem Gespräch mit einem Mannschaftsarzt des Deutschen Skiverbands. "Meine erste Reaktion war wie wohl bei vielen anderen", sagt Waibel einige Tage später. "Entsetzen, Fassungslosigkeit. So was glaubst du im ersten Moment gar nicht."

Waibel kannte nicht nur Poisson gut, sondern auch die Abfahrtsstrecke in Nakiska, auf der der Rennfahrer verunglückte. "Gerade an einer Stelle, wo du dir denkst, da kann doch gar nichts passieren", sagt Waibel. Es ist aber passiert. Und deswegen ist nun, zu Beginn der Olympia-Saison, wie immer nach solch fürchterlichen Unfällen die Sicherheit im alpinen Skisport einmal mehr ein großes Thema.

Waibel war oft in Nakiska, der DSV bereitet sich dort gern auf die ersten Weltcup-Rennen in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G vor, die im kanadischen Lake Louise (25. November) und in Beaver Creek (1. Dezember) im US-Bundesstaat Colorado ausgetragen werden. Die Unfallstelle beschreibt er so: "Dort ist die Strecke relativ einfach, eine kleine Welle, keine allzu hohe Geschwindigkeit, andere Stellen sind dort viel gefährlicher. Eigentlich unvorstellbar. Aber der Teufel schläft eben nicht."

David Poisson war mit etwa Tempo 100 unterwegs, auf der Streif in Kitzbühel brettern die Abfahrer mit bis zu 140 km/h ins Tal, am Lauberhorn in Wengen mit mehr als 160. Beide Rennen sind ebenfalls Teil der Weltcup-Saison.

Poissons Unfall war eine Verkettung unglücklichster Umstände, so beschreibt es Waibel, ein Worst-Case-Szenario. Der Fahrer verkantete, verlor einen Ski, raste ungebremst von der Strecke, durchbrach die beiden Sicherheitszäune, zwei B-Netze, und prallte gleich dahinter gegen einen Baum.

Frankreichs Ski-Präsident Michel Vion hatte nach Poissons Tod gesagt: "Abfahrtsrennen sind gefährlich und riskant. In den letzten Jahren haben wir realisiert, dass sie gefährlicher sind als die Formel 1. Wir zahlen einen hohen Preis." Die Gefahren sind seit jeher bekannt, ständig werden die Sicherheitsvorkehrungen an den Strecken ausgebaut. Aber können solche Unfälle wie der von Poisson überhaupt verhindert werden? Zumal im Training, wo die Strecken nicht so gesichert sind wie bei den Rennen?

Bei den Weltcup-Rennen sind sogenannte A-Netze längst Standard. Das sind fest installierte Netze, dafür braucht es Betonsockel, die fest im Schnee verankert sind. An gefährlichen Stellen stehen oft drei Netze hintereinander. "Erst ein mobil aufgestelltes B-Netz, um die erste Energie aus dem System Mensch und Ski herauszunehmen und das hohe Tempo abzubremsen", sagt Waibel, "dahinter dann zwei A-Netze." A-Netze sind sehr stabil, hart und mitunter schmerzhaft. Waibel sagt: "Wenn du da rein rauschst, meinst du, du fährst gegen ein Brett." Allerdings gibt es kaum Orte, an denen im Training A-Netze zum Einsatz kommen.

"A-Netze könnten in Nakiska gar nicht stehen", sagt Waibel, dort bietet die Strecke nicht den Platz. Anders ist es in Beaver Creek in Colorado, dort trainieren gerade die DSV-Männer. Vor einigen Jahren leistete es sich der US-Skiverband, nachzurüsten und an die Trainingsstrecke auch teure A-Netze zu installieren. Dafür vermieten die Amerikaner die Strecke nun für gutes Geld an andere Nationen, die Rede ist von 2000 Dollar pro Trainingstag. Plus Liftpässe.

AFP Aufbau von Fangnetzen am Lauberhorn

So sinnvoll doppelte und dreifache Absicherungen an neuralgischen Punkten erscheinen mögen, so sehr sehen gerade die Rennläufer die Fangzäune mit großer Skepsis. Es mag grotesk klingen, doch gerade für die weltbesten Skifahrer bedeuten weniger Zäune oft mehr Sicherheit. "Wenn die Piste an einer Stelle eh schon sehr schmal ist, nehme ich ihr durch einen weiteren Zaun noch mehr Platz weg", sagt Waibel. "Wenn die Läufer aber einen Fahrfehler begehen, ein Tor auslassen, den Ski kurz falsch belasten, dann brauchen sie den Platz, um diesen Fehler mit ihrem Können wieder zu korrigieren. Steht da ein Zaun im Weg, erhöhe ich eher das Verletzungsrisiko." Wenn sie etwa hängen bleiben, kann sich das Knie verdrehen, Kreuzbandverletzungen sind eine häufige Folge. Bei der Weltcup-Abfahrt auf der Saslong in Gröden intervenierten Trainer und Rennläufer vor einigen Jahren, weil ihnen zu viele Netze zu viel Platz neben der Piste nahmen. Der Veranstalter baute die Zäune dann wieder ab.

Doch was sind nun die Konsequenzen nach dem Tod von David Poisson? Gibt es überhaupt welche? Nach schweren Unfällen im Skisport wurde in den vergangenen Jahrzehnten meist richtig reagiert.

Im Januar 1994 starb Ulrike Maier auf der Kandahar-Piste in Garmisch. Die Österreicherin prallte mit dem Kopf gegen ein neben der Piste fest installiertes Zeitmessgerät und brach sich den Halswirbel, die anschließende Rotation des Körpers setzte enorme Fliehkräfte frei, das Stammhirn wurde vom Rückenmark getrennt, sie war sofort tot. Seitdem gibt es keine fest verbauten Geräte mehr am Pistenrand, auch Werbebanner sind flexibel und geben mit ihren Sollbruchstellen sofort nach.

Im Oktober 2001 stieß die Französin Regine Cavagnoud beim Training am Pitztaler Gletscher mit dem auf der Piste stehenden deutschen Trainer Markus Anwander zusammen. Beide erlitten schwerste Kopfverletzungen, Cavagnoud starb kurz darauf in der Klinik. Grund der fatalen Kollision war ein Missverständnis im Funkverkehr beider Teams. Seitdem versichern sich die Mannschaften immer mehrfach, ob die Piste auch frei ist.

Im Dezember 2001 stürzte Silvano Beltrametti bei der Abfahrt von Val d'Isère, die Kanten seines Ski durchschnitten das A-Netz, sein Körper prallte gegen einen Baum. Seitdem sitzt der Schweizer querschnittsgelähmt im Rollstuhl, heute leitet er ein Hotel in Lenzerheide. Nach dem Unfall beschloss der Weltverband FIS die Einführung der doppelten Absicherung durch zwei A-Netze.

Und nun, nach David Poisson? Die Sensibilisierung wird wieder steigen, sagt Waibel: "So etwas macht uns allen, die wir am Rande stehen, Netze und Tore aufbauen, wieder bewusst, dass aus jeder Situation etwas Gefährliches entstehen kann. Und doch können wir nicht von oben bis unten Netze aufbauen. Dann könnten wir den Skisport komplett einstellen."

Keine Bedenken hat Waibel bei der olympischen Abfahrtspiste im Februar in Pyeongchang: "Eine brandneue Strecke, die wurde unter Einhaltung aller aktuellen Sicherheitskriterien gebaut." Doch auch auf den sichersten Strecken wird im alpinen Rennsport immer ein Restrisiko bleiben. Gerade an den Stellen, wo eigentlich nichts passieren darf. Wie am Montag in Nakiska.

Zusammengefasst: Der Tod des französischen Skifahrers David Poisson wirft erneut die Frage nach der Sicherheit in der Königsdisziplin Ski alpin auf. Nach Todesfällen und schweren Unfällen in der Vergangenheit besserten Veranstalter die Strecken zum Beispiel mit Sicherheitszäunen nach. Doch gerade diese Zäune verringern bei Fahrfehlern den Manövrierraum für die Skisportler - das berge Verletzungsgefahr, sagt Karlheinz Waibel, Experte aus dem Team des deutschen Skiverbandes.