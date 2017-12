Ski alpin in Beaver Creek Thomas Dreßen sensationell Abfahrtsdritter

Thomas Dreßen hat bei der Weltcup-Abfahrt in Beaver Creek (USA) mit Platz drei für eine Sensation gesorgt. Beim Triumph des norwegischen Olympiasiegers Aksel Lund Svindal vor Weltmeister Beat Feuz (Schweiz) fuhr der 24-Jährige auf einen Podestplatz.

Besser war ein deutscher Abfahrer zuletzt am 18. Dezember 2004, als Max Rauffer in Gröden/Südtirol gewonnen hatte. Sechs Jahre später stand Stephan Keppler beim Super-G auf derselben Strecke als bislang letzter Deutscher in einem Speed-Rennen auf dem Podium.

Dreßen attackierte sogar die Bestzeit von Svindal, der die prestigeträchtige Abfahrt als erster Athlet zum vierten Mal (nach 2008, 2013 und 2015) gewinnen konnte. Bei der zweiten Zwischenzeit lag er 0,28 Sekunden vorne, im Ziel fehlten ihm 0,49 Sekunden auf den Superstar. Feuz hatte einen Rückstand von 0,15 Sekunden auf Svindal.

Andreas Sander (+0,74) zeigte ebenfalls eine starke Leistung und wurde Siebter. Ein besseres Duo hatte der Deutsche Skiverband (DSV) bei einer Weltcup-Abfahrt zuletzt im Januar 1992: Damals gewann Markus Wasmeier in Garmisch-Partenkirchen, Hansjörg Tauscher wurde Dritter.

Dreßens Erfolg ist der vorläufige Höhepunkt einer kontinuierlichen Entwicklung: Im Februar 2017 war er in Kvitfjell als Sechster erstmals in die Top 10 gefahren. In dieser Saison qualifizierte er sich mit zwei 14. Plätzen in Lake Louise für die Olympischen Spiele, im Super-G von Beaver Creek wurde er am Tag vor seinem Abfahrtserfolg Zehnter.