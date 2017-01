Abfahrt in Kitzbühel Dominik Paris gewinnt auf der Streif

Dominik Paris hat zum zweiten Mal die Weltcup-Abfahrt auf der berühmten Streif in Kitzbühel gewonnen. Der 27-Jährige wiederholte damit seinen Triumph von 2013 und sicherte sich seinen siebten Weltcup-Sieg. Paris hatte dort überdies den Super-G 2015 gewonnen.

Der Italiener setzte sich vor den überraschend starken Franzosen Valentin Giraud Moine (+0,21 Sekunden) und Johan Clarey (+0,33) durch. Die Österreicher erlebten dagegen ein Debakel. Olympiasieger Matthias Mayer, am Vortag noch Erster im Super-G, wurde als bester Starter Achter (0,75).

Andreas Sander zeigte in einem gewohnt anspruchsvollen Rennen als 13. (+1,34) seine beste Leistung bei der prestigeträchtigsten Abfahrt der Saison. Josef Ferstl kam nach einem Fehler im Steilhang nicht unter die besten 25.

Schlimme Stürze wie der von Aksel Lund Svindal vor einem Jahr blieben dem Publikum in diesem Jahr erspart. Der Schweizer WM-Dritte Beat Feuz krachte in den Zaun, Max Franz aus Österreich verlor in voller Fahrt einen Ski. Beide Fahrer blieben unverletzt.