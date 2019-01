Dominik Paris hat nach 2013 und 2017 zum dritten Mal die Streif gewonnen. Bei der Abfahrt in Kitzbühel fuhr er in 1:56,82 Minuten die beste Zeit, Zweiter wurde Beat Feuz aus der Schweiz mit zwei Zehnteln Rückstand. Platz drei ging an den Österreicher Otmar Striedinger (+ 0,37 Sekunden). Bester deutscher Fahrer wurde Josef Ferstl als Siebter.

"Ich war noch nie so am Limit wie heute", sagte Feuz nach dem Rennen. Er hatte einen fast perfekten Lauf vorgelegt und die vorherige Bestleistung von Ferstl verbessert. Zu diesem Zeitpunkt sprach vieles dafür, dass der Weltcup-Führende erstmals in seiner Karriere die Streif gewinnen würde. Sein Pech war, dass Paris einen noch besseren Lauf zeigte.

Zwar hatte Paris im oberen Abschnitt Rückstand, doch je näher er dem Ziel kam, desto besser fuhr er. Für Paris war es der zwölfte Weltcupsieg seiner Karriere und der dritte in dieser Saison. Zuvor hatte er bereits in Bormio bei der Abfahrt und im Super-G die beste Zeit erzielt.

Überschattet wurde das Rennen vom schweren Sturz des Schweden Alexander Knöll. In einer Linkskurve hatte Knöll bei hohem Tempo die Kontrolle über seine Skier verloren und war schwer gestürzt. Das Rennen wurde daraufhin unterbrochen und Knöll mit dem Hubschrauber abtransportiert. Details zu seiner Verletzung sind bislang nicht bekannt.