Die Reihenfolge der Wettbewerbe beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel ist aufgrund der Wettervorhersage geändert worden. Das Abfahrtsrennen auf der Streif findet in diesem Jahr nicht am Samstag statt, sondern wurde wegen erwarteter starker Schneefälle auf Freitagvormittag vorgezogen (11.30 Uhr, TV: ZDF / Eurosport, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Am Samstag folgt dann das Slalomrennen (erster Durchgang 9.30 Uhr, zweiter Durchgang 12.30 Uhr, TV: ZDF / Eurosport), zum Abschluss am Sonntag gibt es den Super-G (13.30 Uhr, TV: ZDF / Eurosport).

Die Planänderung freut vor allem die Slalomfahrer. "Für uns ist das jetzt natürlich schon gewaltig, dass der Slalom am Samstag ist", sagte Felix Neureuther. Es sei "das erste Mal in der Geschichte von Kitzbühel, dass nur 50 Prozent der Zuschauer besoffen sind und nicht 90 Prozent noch Restalkohol haben am Sonntag."