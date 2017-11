Ski alpin Neureuther gewinnt Slalomauftakt in Levi

Skirennläufer Felix Neureuther befindet sich zum Auftakt des olympischen Winters offensichtlich in sehr guter Form. Beim Slalom im finnischen Levi siegte der 33-Jährige vor Henrik Kristoffersen aus Norwegen (+0,37 Sekunden) und Mattias Hargin aus Schweden (+0,45). Für Neureuther war es der 13. Sieg im Weltcup, der erste seit Februar 2016. Dave Ryding (Großbritannien), Schnellster nach dem ersten Lauf, schied nach überlegener Zwischenbestzeit aus.

"Es ist unglaublich, wirklich, ich hätte nie gedacht, dass ich hier gewinne. Ich bin 33 Jahre, das ist mein erstes Rennen als Vater, hier zu gewinnen, ist unwirklich", sagte Neureuther.

Fritz Dopfer belegte bei seinem Comeback knapp ein Jahr nach einem Unterschenkelbruch Rang 15 (+1,30) und war mit dieser Leistung zufrieden. "Mir fehlt noch die Konstanz. Ich brauche noch ein paar Trainingskilometer, dann wird es auch wieder besser", sagte er. Von den sechs weiteren deutschen Startern hatte es nur Linus Straßer als 25. in den zweiten Lauf geschafft, dort schied er allerdings aus.

Marcel Hirscher landete nach einem enttäuschenden zweiten Lauf auf Platz 17. Der Österreicher, der in der vergangenen Saison zum sechsten Mal in Folge den Gesamtweltcup gewinnen konnte, hatte sich im August den Knöchel gebrochen und war zur Überraschung vieler bereits in Levi am Start.