Ski Alpin Warum auch ohne Neureuther Gold drin ist

"Weltcupsieg... Ich weiß gar nicht, wie man das schreibt", sagte Josef Ferstl nach seinem sensationellen Erfolg beim Super-G im italienischen Gröden. Dabei hätte er eigentlich nur seinen Vater fragen müssen. Josef Ferstl Senior gewann 1978 und 1979 zweimal auf der legendären Streif in Kitzbühel.

Dass es fast 40 Jahre später auch für seinen Sohn zum Platz ganz oben auf dem Treppchen reicht, war vor der Saison nicht abzusehen. Der Deutsche Skiverband (DSV) konnte in den vergangenen Jahren in vielen Disziplinen große Erfolge feiern: Im Biathlon etwa, beim Skispringen und in der Nordischen Kombination.

In den alpinen Disziplinen fuhren die deutschen Männer aber lange hinterher. Slalom-Spezialist Felix Neureuther galt als einziger potenzieller Siegfahrer und damit Medaillenkandidat für die Olympischen Winterspiele. Erst recht, nachdem er das erste Weltcup-Rennen der Saison gewonnen hatte.

Gute Erfolgsaussichten für Pyeongchang

Entsprechend groß war der Schock, als sich Neureuther beim Training in den USA das Kreuzband riss. Inzwischen steht fest, dass der 33-Jährige operiert werden muss und nicht mit nach Südkorea fahren kann. Trotzdem scheinen die Erfolgsaussichten für die Spiele in Pyeongchang so gut zu sein wie lange nicht.

Sechs deutsche Alpinmänner werden nach aktuellem Stand bei Olympia an den Start gehen. So viele waren es zuletzt 1994, also in dem Jahr, in dem Markus Wasmeier die letzten beiden alpinen Goldmedaillen für den DSV gewann. Wasmeier triumphierte bei den Spielen in Lillehammer im Super-G und im Riesenslalom.

Seitdem gingen Deutschlands Skirennfahrer bei Winterspielen leer aus - wohlgemerkt nur die männlichen. Bei den Damen gab es nach Katja Seizingers Rücktritt zwar auch eine kurze Durststrecke, aber ab 2010 sorgten Maria Riesch (mittlerweile Höfl-Riesch) und Viktoria Rebensburg wieder für olympische Medaillen.

Ein Blick auf die erfolgreichen Kolleginnen hilft bei der Suche nach Gründen für den Aufschwung der deutschen Alpinmänner. Denn derjenige, der einst Riesch und Rebensburg zu Siegfahrerinnen formte, ist mittlerweile für die DSV-Herren zuständig: Bundestrainer Mathias Berthold.

DPA Bundestrainer Mathias Berthold

Der 52-jährige Österreicher hat sich einen Namen als Mann für schwere Fälle gemacht. Er übernahm die Verantwortung bei den deutschen Damen, als sie 2006 ohne Medaillen geblieben waren. Nach den Goldfahrten von Riesch und Rebensburg bei den Spielen 2010 wechselte Berthold zurück in seine österreichische Heimat, weil die alpinen ÖSV-Athleten zum ersten Mal überhaupt das Kunststück fertig gebracht hatten, in Vancouver kein Edelmetall zu gewinnen. Vier Jahre später hatte Österreich mit Matthias Mayer (Abfahrt) und Mario Matt (Slalom) wieder zwei Olympiasieger.

Berthold weiß also, wie man Meister macht. Trotzdem wurde er belächelt, als er 2014 die DSV-Männer übernahm und ankündigte, sie bis zu den Spielen von Pyeongchang wieder in die Weltspitze führen zu wollen - auch in den Speed-Disziplinen, in denen sich für Sotschi nicht mal mehr ein Deutscher qualifiziert hatte.

Kontinuierlich gute Verbandsarbeit

Die Saison ist zwar noch jung, aber die bisherigen Erfolge sind beachtlich: Thomas Dreßen fuhr im Abfahrtsrennen von Beaver Creek ebenso aufs Podium wie Stefan Luitz beim Riesenslalom in Val d'Isère. Zudem qualifizierten sich der erst 23-jährige Alexander Schmid, Andreas Sander und der nach einjähriger Verletzungspause zurückgekehrte Slalom-Spezialist Fritz Dopfer mit Top-Ten-Platzierungen für Südkorea.

Ferstls Sensationssieg von Gröden ist also gar nicht so sensationell, wie er auf den ersten Blick scheint, sondern das Ergebnis kontinuierlich guter Arbeit im Verband. Ob es nach dem Ausfall Neureuthers zu einer olympischen Medaille reicht, wird sich zeigen. Die Voraussetzungen dafür hat Bundestrainer Berthold auf jeden Fall geschaffen.