Ski alpin Weirather holt Gesamtsieg im Super G

Skirennfahrerin Tina Weirather hat beim Weltcup-Finale in Aspen den Super-G gewonnen und sich damit erstmals die Disziplin-Wertung gesichert. Die Liechtensteinerin war 0,35 Sekunden schneller als die bisherige Führende Ilka Stuhec.

Mit ihrem ersten Saisonsieg verdrängte Weirather die Slowenin noch von Gesamtrang eins. Dritte wurde Federica Brignone aus Italien. Die einzige deutsche Starterin Viktoria Rebensburg erreichte Platz acht.

"Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll", sagte die Gewinnerin: "Ich versuche einfach mal, nicht zu weinen." Weirather sicherte sich zum ersten Mal in ihrer Karriere eine Kristallkugel im alpinen Ski-Weltcup. Für ihre Familie ist es bereits die zwölfte Kugel. Mutter Hanni Wenzel (7 Titel), Onkel Andreas Wenzel (3) und Vater Harti Weirather (1) holten in ihrer aktiven Zeit ebenfalls Glaspokale. Tina Weirather hatte bei der WM bereits Silber im Super-G gewonnen.