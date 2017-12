Riesenslalom in Val d'Isère Luitz fährt aufs Podest, Schmid überrascht

Mit der Startnummer 40 war Alexander Schmid zum Riesenslalom im französischen Val d'Isère angetreten - und konnte später selbst kaum fassen, was ihm auf einem der schwierigsten Hänge im Weltcup gelungen war. Der deutsche Ski-Rennläufer fuhr hinein in die Weltklasse auf Rang sechs - und damit geradewegs zu Olympia. Dass sich Stefan Luitz mit dem zweiten Rang (+0,28 Sekunden) hinter Alexis Pinturault aus Frankreich erneut wie ein Medaillenanwärter für die Spiele in Pyeongchang präsentierte, geriet dabei beinahe zur Nebensache.

"Ich bin sprachlos, dass ich überhaupt in den zweiten Lauf gekommen bin", sagte der 23-jährige Schmid, der bei seinen bisherigen sieben Starts im Weltcup nie den ersten Lauf überstanden hatte. Im ersten Durchgang kämpfte er sich bei Wind und Schneefall auf Rang acht vor. Im Finale behielt er die Nerven und legte sogar noch zu.

Nach der Verletzung von Felix Neureuther, der trotz eines Kreuzbandrisses um seine Teilnahme bei Olympia kämpft, ist die deutsche Männermannschaft für Pyeongchang nun schon auf sechs Läufer angewachsen - hinzukommen könnten noch Fritz Dopfer, der wegen der extremen Bedingungen diesmal auf einen Start verzichtete, und Linus Straßer, dessen Stärken aber eher im Slalom am Sonntag liegen.