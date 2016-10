Ski alpin Gut deklassiert die Konkurrenz im Riesenslalom

Gesamtweltcup-Siegerin Lara Gut hat überlegen den Auftakt der alpinen Ski-Saison in Sölden gewonnen. Im Riesenslalom siegte die 25-Jährige mit 1,44 Sekunden Vorsprung vor Slalom-Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin aus den USA. Dritte wurde die Italienerin Marta Bassino (+1,93 Sekunden).

Das Trio hatte in dieser Reihenfolge das Feld schon nach dem ersten Durchgang angeführt. Für die Schweizerin Gut war es der insgesamt 19. Weltcupsieg ihrer Karriere. Sie untermauerte damit in Abwesenheit der am Knie verletzten Viktoria Rebensburg, der zurückgetretenen Tina Maze und Lindsey Vonn, die in den USA ihr Buch bewirbt, ihre Favoritenstellung für den Gesamtweltcup.

Für die deutschen Läuferinnen war ohne Rebensburg nichts zu holen. Lena Dürr fuhr im zweiten Durchgang immerhin noch von Platz 30 auf 21 vor und holte damit Weltcup-Punkte. Katrin Hirtl-Stanggaßinger verfehlte den zweiten Lauf als 38. deutlich.

Am Sonntag (10 und 13 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) steht in Sölden der Riesenslalom der Männer an, die deutschen Hoffnungsträger Felix Neureuther, Fritz Dopfer und Stefan Luitz rechnen sich Podestchancen aus. Nach dem frühen Auftakt in Österreich geht es für die alpinen Skifahrer am 12. November im finnischen Levi weiter.