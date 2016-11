Sturz im Training Vonn bricht sich Oberarm

Ski-Star Lindsey Vonn droht nach einem schweren Trainingssturz eine lange Zwangspause. Wie die 31-jährige US-Amerikanerin auf ihrer Facebook-Seite mitteilte, hat sie sich bei dem Unfall am Copper Mountain im US-amerikanischen Bundesstaat Wyoming den rechten Oberarmknochen gebrochen und ist daraufhin operiert worden. Bereits im Frühjahr hatte Vonn wegen drei Brüchen im linken Bein ihre Saison vorzeitig beenden müssen.

Ursprünglich wollte die viermalige Weltcup-Gesamtsiegerin am 26. November beim Riesenslalom im US-amerikanischen Killington erstmals in dieser Saison im Weltcup an den Start gehen. Auf den Auftakt Ende Oktober im österreichischen Sölden hatte Vonn auch aufgrund zahlreicher Verletzungen in den vergangenen drei Jahren und zugunsten einer Werbe-Tour für ihr Buch verzichtet.