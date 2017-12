Ski alpin Lindsey Vonn stürzt bei Sieg von Hütter

Die deutsche Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg hat nach ihren zwei Riesenslalom-Erfolgen einen Spitzenplatz in der ersten Abfahrt der Saison verpasst. Sie wurde in Lake Louise Siebte. Der Sieg ging an die Österreicherin Cornelia Hütter, die sich vor Tina Weirather aus Liechtenstein (Vorsprung: +0,09 Sekunden) und der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin (+0,30) durchsetzte.

Für einen Schreckmoment sorgte Lindsey Vonn. Die Rekordsiegerin von Lake Louise stürzte bei hoher Geschwindigkeit, verdrehte sich dabei das rechte Knie und wurde im Fangnetz behandelt. Danach fuhr sie eigenständig ins Ziel.

DPA Helfer befreien Lindsey Vonn aus den Fangnetzen

Ob sich die 33-Jährige bei dem Sturz verletzt hat, wurde zunächst nicht bekannt. Die 33-Jährige verließ den Zielbereich, ohne Interviews zu geben. Das rechte Knie der US-Amerikanerin wurde bereits mehrfach operiert.