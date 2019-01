Hahnenkammrennen Malte Müller-Michaelis Live-Ergebnisse: 1. Dominik Paris (ITA) - 1:56,82 2. Beat Feuz (SUI) - 1:57,02 3. Christof Innerhofer (ITA) - 1:57,75 4. Benjamin Thomsen (CAN) - 1:57,88 5. Josef Ferstl (GER) - 1:57,92 6. Hannes Reichelt (AUT) - 1:57,93 7. Matthias Mayer (AUT) - 1:57,99 8. Johan Clarey (FRA) - 1:58,03 9. Adrien Theaux (FRA) - 1:58,05 10. Bryce Bennett (USA) - 1:58,27 Hahnenkammrennen 1/25/19 11:27 AM Malte Müller-Michaelis Im oberen Teil ist Sejersted gut unterwegs, auch das Tempo sieht ordentlich aus. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:26 AM Malte Müller-Michaelis Jetzt darf sich Adrian Smiseth Sejersted auf Norwegen probieren. Wobei man bei den heutigen Bedingungen wohl eher nicht von "darf" sprechen sollte. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:25 AM Malte Müller-Michaelis Einmal hat es Kryenbühl bislang in die Top 20 eines Weltcup-Rennens geschafft. Heute wird das voraussichtlich nichts. 2,51 Sekunden Rückstand bedeuten im Moment Platz 15. Dabei wird es aber vermutlich nicht bleiben. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:24 AM Malte Müller-Michaelis Jetzt geht Urs Kryenbühl aus der Schweiz auf die Strecke. 24 Jahre alt, 1,72 Meter groß, 78 Kilogramm schwer. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:23 AM Malte Müller-Michaelis Damit wir das geklärt hätten: Paris wäre der erste Italiener, der zum dritten Mal auf der Streif gewinnen kann. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:22 AM Malte Müller-Michaelis Goldberg hat übrigens mehr als vier Sekunden Rückstand. Aber immerhin ist er angekommen. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:21 AM Malte Müller-Michaelis Noch mal zur Visualisierung: Im Ziel war Beat Feuz ziemlich kaputt. ap Hahnenkammrennen 1/25/19 11:20 AM Malte Müller-Michaelis "Ich war noch nie so am Limit wie heute", sagt Beat Feuz. "Es ist eisig, es ist schlagig." Danke für die Information! Hahnenkammrennen 1/25/19 11:19 AM Malte Müller-Michaelis Das erinnert ein bisschen an Kriechmayr. Auch Goldberg stürzt fast, hält sich aber irgendwie auf den Skiern. Spektakuläre Szene. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:18 AM Malte Müller-Michaelis Mit Jared Goldberg probiert es ein weiterer US-Amerikaner. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:18 AM Malte Müller-Michaelis Skifahren auf der Streif - nur fliegen ist schöner. ap Hahnenkammrennen 1/25/19 11:17 AM Malte Müller-Michaelis Matthieu Bailet aus Frankreich fährt oben einen Umweg. Kann man machen, kostet aber halt Zeit. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:16 AM Malte Müller-Michaelis Worüber sich Kermit wohl so freut? Hahnenkammrennen 1/25/19 11:16 AM Malte Müller-Michaelis Der Amerikaner fährt recht gemütlich los. Unten sieht das deutlich besser aus - aber da ist der Rückstand schon zu groß. Am Ende sind es 1,45 Sekunden auf Paris. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:15 AM Malte Müller-Michaelis Bryce Bennett aus den USA stürzt sich als Nächster ins Tal. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:14 AM Malte Müller-Michaelis Hahnenkammrennen 1/25/19 11:14 AM Malte Müller-Michaelis Da heißt es mal wieder: Nomen est omen. Hintermann fährt zu ängstlich und bleibt hinter ganz vielen Männern. Fast drei Sekunden Rückstand bedeuten im Moment Platz 14 - Tendenz steigend. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:13 AM Malte Müller-Michaelis Und gleich der nächste Schweizer hinterher. Niels Hintermann gehört aber nicht zum erweiterten Favoritenkreis. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:12 AM Malte Müller-Michaelis Und alle so: "Ziiiiiiiiiiiiieh!" Ach nee, das war beim Skispringen. dpa Hahnenkammrennen 1/25/19 11:12 AM Malte Müller-Michaelis Im Ziel hat Caviezel mehr als zwei Sekunden Rückstand auf Paris. Das reicht nicht mal für eine Top-Ten-Platzierung. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:11 AM Malte Müller-Michaelis Nein, für Caviezel wird das nichts. Schon im oberen Abschnitt wird er weit von der Ideallinie nach außen getragen. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:11 AM Malte Müller-Michaelis Mauro Caviezel wäre durchaus in der Lage, in die Paris-Region zu fahren. Ist ja auch nicht so weit aus der Schweiz... Entschuldigung. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:10 AM Malte Müller-Michaelis Clarey leistet sich oben einen Fehler, von dem er sich nicht erholt. Am Ende sind es 1,21 Sekunden Rückstand. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:09 AM Malte Müller-Michaelis Jetzt mal wieder ein Franzose. Johan Clarey greift an, an die Top-Fahrer dürfte er aber nicht herankommen. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:08 AM Malte Müller-Michaelis Im Schlussabschnitt war Feuz sehr schnell, da reicht Innerhofers Tempo nicht. Mit 0,93 Sekunden Rückstand auf Paris übernimmt er vorerst Platz drei. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:07 AM Malte Müller-Michaelis Innerhofer kann den Vorsprung nicht halten. Er fällt zurück, kämpft aber noch um den zweiten Platz. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:07 AM Malte Müller-Michaelis Hahnenkammrennen 1/25/19 11:06 AM Malte Müller-Michaelis Mit Christof Innerhofer darf jetzt der nächste Italiener ran. Oben hat er sogar Vorsprung auf Paris. Kann er seinem Landsmann gefährlich werden? Hahnenkammrennen 1/25/19 11:05 AM Malte Müller-Michaelis Solide Fahrt von Theaux, aber nicht mehr. Im Ziel hat er 1,23 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Das reicht zu Position sieben im Zwischenklassement. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:05 AM Malte Müller-Michaelis Adrien Theaux aus Frankreich geht mit Startnummer 14 ins Rennen. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:04 AM Malte Müller-Michaelis Hahnenkammrennen 1/25/19 11:03 AM Malte Müller-Michaelis Damit steht natürlich auch fest, dass es für Josef Ferstl nichts mit einem Podiumsplatz wird. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:03 AM Malte Müller-Michaelis Tatsächlich! Dominik Paris hat im Ziel zwei Zehntel Vorsprung auf Feuz und übernimmt die Führung. Ganz starker Lauf! Hahnenkammrennen 1/25/19 11:02 AM Malte Müller-Michaelis Starker Lauf von Paris. Im oberen Abschnitt hat er noch Rückstand, aber er kämpft sich heran und hat unten enormes Tempo. Das könnte reichen. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:01 AM Malte Müller-Michaelis Paris ist ein Kitzbühel-Experte. 2015 und 2017 hat er das Hahnenkammrennen gewonnen. Gelingt heute der dritte Streif-Streich? Hahnenkammrennen 1/25/19 11:00 AM Malte Müller-Michaelis Jetzt dürfte es nochmal richtig spannend werden: Dominik Paris aus Italien geht an den Start. Hahnenkammrennen 1/25/19 11:00 AM Malte Müller-Michaelis Cater fällt weit zurück. Im Ziel hat der Slowene mehr als zwei Sekunden Rückstand. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:59 AM Malte Müller-Michaelis Im oberen Abschnitt hält Cater den Rückstand bei unter einer halben Sekunde. Das macht er gut. Aber seine Geschwindigkeit reicht nicht aus. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:59 AM Malte Müller-Michaelis Martin Cater aus Slowenien ist der Nächste auf der Strecke. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:58 AM Malte Müller-Michaelis Das ist der Führende Beat Feuz. Und hier sehen Sie, warum: Gute Kurvenlage! afp Hahnenkammrennen 1/25/19 10:57 AM Malte Müller-Michaelis Nein, Franz biegt schon im oberen Abschnitt falsch ab und scheidet aus. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:56 AM Malte Müller-Michaelis Jetzt kommt Max Franz aus Österreich. Macht er es besser als Kriechmayr und Roger? Hahnenkammrennen 1/25/19 10:55 AM Malte Müller-Michaelis Hier nochmal der Lauf von Ferstl für Sie im Video. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:55 AM Malte Müller-Michaelis Ähnlich wie bei Kriechmayr hebt es auf Roger aus. Aber auch er vermeidet den Sturz. Er bringt das Rennen zwar nicht zu Ende, kann aber zumindest Entwarnung geben: Alles Roger. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:54 AM Malte Müller-Michaelis Mit Startnummer 10 darf Brice Roger aus Frankreich auf die Strecke. Er ist nur der drittbestplatzierte Franzose im Abfahrts-Weltcup, wird also voraussichtlich nicht um die vorderen Plätze mitfahren. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:53 AM Malte Müller-Michaelis Hahnenkammrennen 1/25/19 10:53 AM Malte Müller-Michaelis Uiuiui, weiter unten "beißt der Innenski". Und hätte fast richtig bös zugebissen. Wieder stürzt der Österreicher fast. Er macht seinem Namen alle Ehre und kriecht ins Ziel. Zumindest bleibt er aber auf den Skiern - fragen Sie mich bitte nicht, wie er das gemacht hat. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:52 AM Malte Müller-Michaelis Nein, das wird nichts für Kriechmayr, das kann man schon nach dem oberen Abschnitt sagen. In der Mausefalle wird er ausgehoben und kann einen Sturz nur mit großer athletischer Leistung vermeiden. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:51 AM Malte Müller-Michaelis Jetzt darf der Österreicher Vincent Kriechmayr ran. Ist er ähnlich schnell unterwegs wie Thomsen? Hahnenkammrennen 1/25/19 10:50 AM Malte Müller-Michaelis Tatsächlich schiebt sich Thomsen zwischen Feuz und Ferstl. Der Kanadier war vier Hundertstel schneller als der Deutsche. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:50 AM Malte Müller-Michaelis Sehr gute Fahrt von Thomsen. Feuz kann er nicht gefährlich werden, aber im Duell mit Ferstl um Platz zwei wird es richtig eng. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:49 AM Malte Müller-Michaelis Hahnenkammrennen 1/25/19 10:49 AM Malte Müller-Michaelis Auf Feuz folgt der Kanadier Benjamin Thomsen . Der war im ersten Training Zweitschnellster, seine beste Weltcup-Platzierung in diesem Winter waren zwei zehnte Plätze. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:48 AM Malte Müller-Michaelis Hahnenkammrennen 1/25/19 10:47 AM Malte Müller-Michaelis Was für eine Fahrt! Der Schweizer baut den Vorsprung unten sogar aus - obwohl Ferstl da besonders schnell war. Neun Zehntel Vorsprung sind es am Ende. Beat Feuz übernimmt die Führung - mit Abstand! Hahnenkammrennen 1/25/19 10:46 AM Malte Müller-Michaelis Feuz hat schon viel gewonnen - aber auf der Streif stand er noch nie ganz oben auf dem Podium. Das könnte sich heute ändern. Der Schweizer hat von Beginn an einen Vorsprung, den er über alle Abschnitte hält. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:45 AM Malte Müller-Michaelis Jetzt kommt er also, der Weltcup-Führende: Beat Feuz geht auf die Strecke. Gleich wissen wir, was Ferstls Zeit wirklich wert ist. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:45 AM Malte Müller-Michaelis Hahnenkammrennen 1/25/19 10:44 AM Malte Müller-Michaelis Und so ist es: Mehr als zwei Sekunden Rückstand hat Roulin im Ziel. Aber gleich kommt sein Landsmann Beat Feuz, dann wird es spannend. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:44 AM Malte Müller-Michaelis Der Schweizer Gilles Roulin dürfte keine ernstzunehmenden Chancen haben, Ferstl gefährlich zu werden. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:43 AM Malte Müller-Michaelis Da dachte Hannes Reichelt noch, dass er mit seiner Zeit um den Sieg mitfährt. Tja, wird nix. Reuters Hahnenkammrennen 1/25/19 10:42 AM Malte Müller-Michaelis Im Ziel hat der Norweger Kilde mehr als eine halbe Sekunde Rückstand auf Ferstl. Das reicht nur zu Platz vier im Zwischenklassement. Und dabei wird es definitiv nicht bleiben. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:42 AM Malte Müller-Michaelis Kilde fährt ein bisschen zu aggressiv, verlässt die Ideallinie, das kostet Zeit. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:42 AM Malte Müller-Michaelis Aleksander Aamodt Kilde geht mit Startnummer 5 auf die Strecke. Am Start ist er deutlich schneller als der Deutsche und nimmt ihm satte 25 Hundertstel ab. Aber Ferstl hatte seine starken Sequenzen auch im Mittel- und Schlussteil der Strecke. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:41 AM Malte Müller-Michaelis Hahnenkammrennen 1/25/19 10:40 AM Malte Müller-Michaelis Stark! Josef Ferstl brennt tatsächlich eine neue Bestzeit auf die vereiste Strecke. Ein Hundertstel war er am Ende schneller als Reichelt. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:39 AM Malte Müller-Michaelis Ferstl ist sehr schnell unterwegs - und arbeitet sich einen Vorsprung heraus. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:39 AM Malte Müller-Michaelis Am Start sieht das bei Ferstl nicht ganz so aggressiv aus wie bei Reichelt, aber dann nimmt er ordentlich Tempo auf. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:39 AM Malte Müller-Michaelis Jetzt geht Josef Ferstl auf die Strecke. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:38 AM Malte Müller-Michaelis Im Ziel sind es sechs Hundertstel, die Mayer auf seinen Landsmann Reichelt fehlen. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:38 AM Malte Müller-Michaelis "Klassischer Vorsprung", sagt der ARD-Experte. Klingt nach Architektur, kostet aber Zeit. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:37 AM Malte Müller-Michaelis Mayer ist ganz dicht dran an Reichelt. Zwischenzeitlich hat er nur fünf Hundertstel Rückstand. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:37 AM Malte Müller-Michaelis Als Dritter geht Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer aus Österreich auf die Strecke. 2014 in Sotschi gewann er Gold in der Abfahrt, vier Jahre später in Pyeongchang triumphierte er im Super-G. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:35 AM Malte Müller-Michaelis Muzaton hat im Ziel 0,93 Sekunden Rückstand. Zu einer vorderen Platzierung wird das nicht reichen. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:34 AM Malte Müller-Michaelis Der Franzose kommt nicht auf dasselbe Tempo wie Reichelt und baut Stück für Stück einen Rückstand auf. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:34 AM Malte Müller-Michaelis Wunderdinge sollten wir von Muzaton nicht erwarten. Er liegt im Abfahrts-Weltcup auf Rang 40 - von 52 Fahrern, die in dieser Saison schon Punkte gesammelt haben. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:33 AM Malte Müller-Michaelis Als Zweiter geht der Franzose Maxence Muzaton auf die Strecke. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:32 AM Malte Müller-Michaelis Reichelt ist schnell unterwegs und kommt mit einer Zeit von 1:57,93 ins Ziel. Damit haben wir also einen ersten Richtwert. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:31 AM Malte Müller-Michaelis Hahnenkammrennen 1/25/19 10:30 AM Malte Müller-Michaelis Reichelt hat das Rennen 2014 gewonnen, der weiß also, wie es geht. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:30 AM Malte Müller-Michaelis Los geht's! Hannes Reichelt ist auf der Strecke. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:30 AM Malte Müller-Michaelis Nee, nur Trompeten, Tröten und viel Schnaps! Hahnenkammrennen 1/25/19 10:28 AM Malte Müller-Michaelis Soviel dann zum Thema, dass am Samstag 50 Prozent der Zuschauer*innen nüchtern sind... dpa Hahnenkammrennen 1/25/19 10:27 AM Malte Müller-Michaelis In fünf Minuten geht es los, für alle Nicht-Ski-Hasen ein kurzer Blick voraus: Bei der Abfahrt gibt es nur einen Lauf. 55 Fahrer sind am Start, die Top-Favoriten sehen wir relativ früh. Den Auftakt macht der Österreicher Hannes Reichelt , der gestern Trainingsschnellster war. Josef Ferstl geht als Vierter auf die Strecke, der Abfahrts-Weltcup-Führende Beat Feuz aus der Schweiz hat Startnummer 7. Zu allen anderen verrate ich Ihnen mehr, wenn Sie unterwegs sind. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:24 AM Malte Müller-Michaelis Die Streif gilt als die gefährlichste Abfahrt der Welt. Immer wieder gab es in der Vergangenheit schwere Stürze. In diesem Jahr brach sich Kjetil Jansrud im Training die Hand . Wir hoffen im Sinne aller Fahrer, dass es heute keine schweren Stürze geben wird. Noch schlimmer erwischte es 2009 den Schweizer Daniel Albrecht . Aber lesen Sie selbst: Hahnenkammrennen 1/25/19 10:20 AM Malte Müller-Michaelis Ohne die Neureuther-Euphorie zu sehr bremsen zu wollen: Man kann sich übrigens auch am Freitag herrlich betrinken. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:20 AM Malte Müller-Michaelis Apropos Wetter: Streif-Experten dürften sich wundern, warum schon heute - am Freitag - die Abfahrt steigt. Traditionell treten die Abfahrer am Samstag an, in diesem Jahr "drohen" aber starke Schneefälle. Deswegen wurde die Abfahrt vorgezogen , dafür steigt morgen der Slalom. Felix Neureuther gefällt das. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:17 AM Malte Müller-Michaelis Das Wetter könnte besser sein: Es ist neblig in Kitzbühel. Der Stimmung soll das keinen Abbruch tun. dpa Hahnenkammrennen 1/25/19 10:16 AM Malte Müller-Michaelis In 88 Jahren Hahnenkammrennen haben sich eine Vielzahl von teils absurden Episoden angehäuft. Unsere aktuelle Lieblingsanekdote feiert in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum: 1969 "klaute" ein junger Schweizer Zeitnehmer der österreichischen Ski-Ikone Karl Schranz seinen zweiten Streif-Sieg. Allerdings wurde die falsche Zeit später wieder korrigiert. Der Name des Übeltäters: Sepp Blatter, seines Zeichens später Fifa-Präsident. Hier finden Sie die ganze Geschichte: Hahnenkammrennen 1/25/19 10:13 AM Malte Müller-Michaelis Dreßen war übrigens erst der dritte deutsche Abfahrer, der auf der Streif gewinnen konnte - dabei wird das Hahenkammrennen seit 1931 ausgefahren. Drei Deutsche werden heute versuchen, ihn zu beerben. Aber Siege von Dominik Schwaiger und Manuel Schmid wären absolute Sensationen. Auch Josef Ferstl hat nur Außenseiterchancen. Immerhin hat der im Weltcup bestplatzierte deutsche Starter jemandem, der ihm genau erklären kann, wie sich das anfühlt, in Kitzbühel zu gewinnen: Sein Vater Sepp war 1978 und 1979 der Schnellste auf der Streif. Hahnenkammrennen 1/25/19 10:09 AM Malte Müller-Michaelis Schneller Blick zurück: Vor fast genau einem Jahr - am 20. Januar 2018 - feierte Thomas Dreßen seinen ersten Weltcup-Sieg überhaupt und gleichzeitig den ersten deutschen Abfahrtssieg beim Hahnenkammrennen seit 1979. Zur Titelverteidigung kann Dreßen heute nicht antreten. Nachdem er sich Ende November in Beaver Creek das Kreuzband gerissen hat, ist Dreßen zum Zuschauen verdammt. Wann er wieder auf den Brettern stehen wird, die seine Welt bedeuten, ist noch unklar. Reuters Hahnenkammrennen 1/25/19 10:00 AM Malte Müller-Michaelis Als kleine Aufwärmübung (oder gar Qualifikation?) empfehle ich das große Streif-Quiz des Kollegen Benjamin Knaack . Wer gut aufpasst, kann eine Menge lernen. Und keine Sorge, Sie dürfen hier auch mitlesen, wenn Sie nicht alle Punkte machen. Hahnenkammrennen 1/25/19 9:58 AM Malte Müller-Michaelis Ausnahmezustand in Kitzbühel . Zum traditionellen Hahnenkammrennen verwandelt sich die 8.000-Einwohner-Gemeinde zum Epizentrum des alpinen Skisports. Alles, was zwei Bretter unter den Füßen und im Weltcup Rang und Namen hat, stürzt sich bei der heutigen Abfahrt die legendäre Streif hinunter. Und ringsum die Strecke treffen sich Reiche und Schöne mit Nichtganzsoreichen und Nichtganzsoschönen, um ein Wochenende lang zu feiern, als gäbe es nicht noch die Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen. Mein Name ist Malte Müller-Michaelis , und ich begleite Sie mit 150 km/h und mehr durch Mausefalle , Karussell , Lärchenschuss und Hausbergkante . Hallo und herzlich Willkommen! ap Show more Tickaroo Liveblog Software