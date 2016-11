Ski alpin in Levi Hirscher siegt, Neureuther verpasst Podium knapp

Felix Neureuther hat beim Weltcup-Slalom von Levi seinen zweiten Podestrang dieses Winters knapp verpasst. Der Skirennfahrer hatte Platz vier erreicht, nachdem er im zweiten Durchgang um einen Rang zurückfiel. Der Sieg ging an Marcel Hirscher aus Österreich, der sich trotz einer Mittelohrentzündung vor seinem Landsmann Michael Matt (+1,30 Sekunden) und Manfred Mölgg (+1,31) klar durchsetzte. Seine Zeit betrug am Ende 1:44,67.

Neureuther fehlte nur eine Zehntelsekunde zu Platz drei. Fritz Dopfer holte den achten Rang, Linus Straßer wurde 29. Dominik Stehle, Sebastian Holzmann und Stefan Luitz hatten es in Finnland nicht in den zweiten Durchgang geschafft.

Slalom-Weltcupsieger Henrik Kristoffersen aus Norwegen war nicht am Start. Der 22-Jährige befindet sich in einem Rechtsstreit mit dem norwegischen Verband, der die Werbeflächen auf den Helmen aller Rennfahrer an einen Sponsor (Telenor) vergeben hat. Kristoffersen will sich jedoch von einem anderen Unternehmen (Red Bull) unterstützen lassen.