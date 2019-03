Wer sonst? "Wonder Woman" Mikaela Shiffrin hat auch den abschließenden Weltcup-Riesenslalom in Soldeu (Andorra) für sich entschieden. Die US-Amerikanerin, bereits nach dem ersten Lauf in Führung, sicherte sich mit ihrem 17. Saisonsieg nach dem Gesamt-Weltcup und ersten Rängen in der Slalom- sowie Super-G-Wertung auch die kleine Kristallkugel im Riesenslalom.

Junioren-Weltmeisterin Alice Robinson (Neuseeland/0,30 Sekunden zurück) fuhr in ihrem erst zehnten Weltcup-Rennen sensationell auf Rang zwei vor Weltmeisterin Petra Vlhova (Slowakei/0,41).

Viktoria Rebensburg hat in Andorra die Krönung ihres starken Schlussspurts zum Saisonende verpasst. Die 29-Jährige kam nach einem schweren Patzer im Zielhang auf den fünften Platz. Nach dem ersten Lauf hatte sie noch auf Rang zwei gelegen.

Rebensburg hatte 2,03 Sekunden Rückstand. Sie hatte in Soldeu zunächst Rang zwei in der Abfahrt belegt, den Super-G am Tag danach gewonnen. Bereits vor dem Finale war klar, dass sie ihren Titel als Gesamtsiegerin im Riesenslalom abgeben muss.