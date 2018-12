Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin hat ihre Ausnahmestellung eindrucksvoll untermauert und beim Slalom von Courchevel den 50. Weltcup-Sieg ihrer Karriere eingefahren. Die 23 Jahre alte zweimalige Olympiasiegerin aus den USA verbuchte zudem den 35. Weltcup-Sieg in einem Slalom und stellte damit den Rekord von Marlies Schild aus Österreich ein.

"Es ist unglaublich, wenn ich an solche Zahlen denke", sagte Shiffrin, "aber das ist nicht der Grund, warum ich Rennen fahre." Das tue sie für den Moment, "in dem ich spüre, dass ich gut fahre. Aber natürlich reden jetzt alle über diese Rekorde."

Bei ihrem fünften Sieg im WM-Winter war Shiffrin in Frankreich 0,29 Sekunden schneller als Petra Vlhova aus der Slowakei. Dritte wurde Olympiasiegerin Frida Hansdotter aus Schweden.

50 Siege mit gerade einmal 23 Jahren - jünger als Shiffrin war beim Erreichen dieses Jubiläums niemand zuvor. "Als ich klein war, hatte ich mehrere große Träume", sagte Shiffrin: "Ich wollte den Gesamtweltcup gewinnen, Siege in allen Disziplinen und in einer Saison in jeder Disziplin gewinnen. Das habe ich alles geschafft und bin sehr stolz darauf."

50 Weltcupsiege - so viel hat bei den Männern auch der legendäre Alberto Tomba geschafft. Aber der Italiener hat seine Karriere längst beendet, dies ist bei Shiffrin noch nicht in Sicht.