Ski Alpin Shiffrin gewinnt erstmals Gesamtweltcup

Slalom-Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin aus den USA hat den alpinen Gesamtweltcup gewonnen. Shiffrins letzte verbliebene Rivalin, Abfahrts-Weltmeisterin Ilka Stuhec aus Slowenien, gab am Freitag ihren Verzicht auf den Slalom beim Weltcup-Finale in Aspen (Samstag, 17 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) bekannt. Damit ist Shiffrin der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen.

Die 22-Jährige hatte vor dem Slalom und dem abschließenden Riesenslalom am Sonntag bereits 198 Punkte Vorsprung auf Stuhec. "Ich bin einfach schon zu müde", begründete Stuhec ihren Verzicht. Titelverteidigerin Lara Gut konnte nach ihrer schweren Knieverletzung bei der WM in St. Moritz nicht mehr in den Kampf um die große Kristallkugel eingreifen.

Es ist der sechste Gesamtsieg einer Amerikanerin: Tamara McKinney hatte 1983 den ersten geholt, Lindsey Vonn gewann gleich viermal (2008, 2009, 2010 und 2012). Vonn war bei ihrem ersten Erfolg 23 Jahre alt und hatte 13 Weltcup-Siege errungen - Shiffrin war bereits 31-mal erfolgreich. Neben Olympia-Gold hat sie dreimal den WM-Titel im Slalom geholt.