Sauerstoff-Affäre Ski-Weltverband will Luitz Sensationssieg aberkennen

Skirennläufer Stefan Luitz droht in der Sauerstoff-Affäre die Aberkennung seines Weltcupsieges von Beaver Creek. Dort hatte Luitz zwischen dem ersten und dem zweiten Lauf im Riesenslalom Sauerstoff inhaliert. Das nahm das unabhängige Anti-Doping-Panel des Ski-Weltverbandes Fis zum Anlass, eine nachträgliche Disqualifikation zu empfehlen.

DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier bestätigte am Rande des Weltcups in Gröden eine entsprechende Email der Fis an den DSV. Dieses Schreiben räumt Luitz und dem Verband das Recht der Stellungnahme binnen 15 Tagen ein. "Es gibt zwei Möglichkeiten", sagte Maier: "Entweder wir akzeptieren oder wir erheben Einspruch."

Vor einer Entscheidung wolle er das auf Englisch verfasste Schreiben ins Deutsche übersetzen lassen, sagte Maier. "Da geht es jetzt ums Detail", sagte er: "Dann werden wir mit Stefan zusammen entscheiden, was wir tun."

Keine weiteren Sperren oder Sanktionen

Akzeptiert der DSV die Entscheidung, ist Luitz vom Riesenslalom in Beaver Creek disqualifiziert. "Es gibt dann keine weiteren Sperren oder Sanktionen", sagte Fis-Generalsekretärin Sarah Lewis der Nachrichtenagentur dpa. Alternativ gebe es eine Anhörung.

Luitz hatte am 2. Dezember bei seinem überraschenden Sieg beim Riesenslalom in Beaver Creek vor dem Finaldurchgang Sauerstoff inhaliert - was laut den Statuten der Welt-Antidopingagentur Wada seit 1. Januar erlaubt ist. "Und danach haben wir uns gerichtet", sagte Maier. Entscheidend aber ist: Im Reglement der Fis ist solch eine Sauerstoffzufuhr ausdrücklich verboten. Entsprechend rät das Anti-Doping-Panel zu einer Disqualifikation, Luitz würde seinen bislang einzigen Weltcupsieg damit verlieren.

Maier besteht darauf, dass die Fis nicht von einem Dopingfall sprechen dürfe. "Als Erstes müssten sie mal das Wort 'Doping' rausnehmen, sonst gehe ich bis zum Cas", sagte Maier: "Das möchte ich sehen, ob die einen Athleten wegen Doping verurteilen für ein Mittel, für das es nicht einmal eine Kontrolle gibt. Das ist untragbar." Tatsächlich ist eine leistungssteigernde Wirkung laut Experten zumindest fraglich. Das schmälert das amateurhafte Verhalten in dieser Sache nicht.