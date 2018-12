Skirennfahrer Stefan Luitz hat den Riesenslalom von Beaver Creek gewonnen und den ersten Weltcupsieg seiner Karriere gefeiert. Nach fast einjähriger Verletzungspause - Luitz hatte sich Mitte Dezember 2017 das Kreuzband gerissen - trat Luitz erst zum zweiten Mal in einem Weltcuprennen an und gewann direkt in seiner Lieblingsdisziplin.

Luitz verwies Topfavorit Marcel Hirscher (+0,14 Sekunden) und den überraschend starken Schweizer Thomas Tumler auf die weiteren Podestplätze. Der 26 Jahre alte Luitz ist der 14. Fahrer in der Geschichte des Deutschen Skiverbands (DSV), der im Weltcup ein Rennen gewann. Die Erfolgsliste des DSV führt der derzeit verletzte Felix Neureuther mit 13 Siegen an, dahinter liegen Markus Wasmeier (neun) und Armin Bittner (sieben).

Der Sieg von Luitz ist für den DSV der Abschluss eines Wochenendes mit Höhen und Tiefen. Bei den Damen war Kira Weidle in der Abfahrt von Lake Louise erstmals aufs Podest gefahren, Viktoria Rebensburg schaffte es im Super G ebenfalls auf den dritten Platz. Überstrahlt wurden die Tage in Übersee jedoch von der schweren Verletzung von Thomas Dreßen. Der beste Abfahrer des DSV riss sich bei einem Sturz das Kreuzband und wird in dieser Saison nicht mehr skifahren können. Doch der Erfolg von Luitz zeigt, was nach einer so langen Pause möglich ist.