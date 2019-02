+++ Liveticker zur Ski-WM in Åre +++ So läuft die alpine Kombination der Frauen

Alpine Kombination Frauen Jan Göbel Live-Ergebnis 1. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:12.71 1. Ilka Stuhec (SLO) +0.01 2. Ragnhild Mowinckel (NOR) +0.06 Alpine Kombination Frauen 2/8/19 11:06 AM Benjamin Knaack Maryna Gasienica-Daniel aus Polen hat fast drei Sekunden Rückstand auf Siebenhofer an der Spitze. Die Topfavoritinnen sind nun durch, an der Spitze sollte es nur noch wenig Änderungen geben. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 11:05 AM Benjamin Knaack Tina Weirather aus Lichtenstein, immerhin Bronzegewinnerin aus Pyeongchang im Super G, landet außerhalb der Top Ten. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 11:00 AM Benjamin Knaack Nun gibt es eine kurze Pause: Die Strecke wird präpariert. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 11:00 AM Benjamin Knaack Anne-Sophie Barthet aus Frankreich plagte sich zuletzt mit einer Fußverletzung herum, in Schweden fährt sie erst einmal nur auf den 17. Platz. Im Slalom hat sie aber noch die Chance, ein paar Plätze nach oben zu klettern. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:58 AM Benjamin Knaack Ramona Siebenhofer ist die neue Führende: Die Österreicherin sichert sich den Spitzenplatz mit nur einer Hundertstelsekunde Vorsprung Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:57 AM Benjamin Knaack Die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie , Juniorenweltmeisterin in der Abfahrt und im Super G, also ganz klar eine Speedspezialistin, sammelt wertvolle Erfahrungen und fährt auf Platz elf. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:55 AM Benjamin Knaack Marta Bassino aus Italien landet mit knapp zwei Sekunden Rückstand auf Stuhec auf Platz zwölf. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:54 AM Benjamin Knaack Marusa Ferk aus Slowenien reiht sich auf Rang 14 ein. Sie ist aber auch keine Abfahrts-Spezialistin. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:53 AM Benjamin Knaack https://twitter.com/derkraemer85/status/1093823797063499777 Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:53 AM Benjamin Knaack Die große Favoritin: Wendy Holdener zeigt eine unruhige Fahrt, hat drei Zehntel Vorsprung vor Vlhova. Doch ob das gegen die absolute Slalom-Spezialistin reichen wird? Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:51 AM Benjamin Knaack Alice Merryweather aus den USA kommt mit acht Zehntelsekunden Rückstand auf Stuhec ins Ziel. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:50 AM Benjamin Knaack Der nächste Titelkandidat: Federica Brignone gelingt eine starke Abfahrt und sie landet auf dem dritten Platz. Auf Vlhova hat sie knapp eine Zehntelsekunde Vorsprung. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:49 AM Benjamin Knaack Katerina Paulathova aus Tschechien wird mit den Medaillen nichts zu tun haben. Sie reiht sich hinten ein. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:47 AM Benjamin Knaack https://twitter.com/derkraemer85/status/1093822296857460736 Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:47 AM Benjamin Knaack Nun kommt eine der großen Favoritinnen: Petra Vlhova aus der Slowakei kommt zeitgleich mit Vonn ins Ziel - und dabei ist der Slalom ihre Paradedisziplin. Gute Voraussetzungen für einen Sieg. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:45 AM Benjamin Knaack Die Italienerin Nicol Delago , eher eine Abfahrtsexpertin denn Slalomspezialistin, zeigt einige Unsicherheiten (verständlich, bei dem Schneetreiben) und landet auf Rang fünf. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:43 AM Benjamin Knaack Die Slowenin Ilka Stuhec verdrängt Mowinckel vom ersten Platz . Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:42 AM Benjamin Knaack Ricarda Haaser aus Österreich profitiert davon, dass es im oberen Streckenabschnitt heller geworden ist. Der Schneefall ist jedoch nach wie vor stark. Am Ende reicht es für Platz zwei - Vonn rutscht wohl bald schon aus den ersten drei Rängen. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:40 AM Benjamin Knaack Nun startet eine Mitfavoritin: Ragnhild Mowinckel aus Norwegen springt ein bisschen weiter als ihre Vorgängerinnen - und es reicht für die neue Bestzeit. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:39 AM Benjamin Knaack https://twitter.com/derkraemer85/status/1093821125803630592 Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:39 AM Benjamin Knaack Lisa Hoernblad aus Schweden ist neue Zweite. Vonn liegt immer noch vorne. Aber die großen Favoritinnen kommen erst noch. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:37 AM Benjamin Knaack https://twitter.com/derkraemer85/status/1093819189888987137 Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:37 AM Benjamin Knaack Der Schneefall wird immer stärker. Die Serbin Nevena Ignjatovic landet auf dem fünften Rang. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:36 AM Benjamin Knaack Das sieht nicht gut aus: Vonn zieht ihren Skianzug aus und verzieht ihr Gesicht dabei vor Schmerzen. Immerhin: Sie liegt noch auf dem ersten Platz. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:36 AM Benjamin Knaack Christina Ager aus Österreich startet mit einer Erkältung. Erst heute morgen wurde entschieden, dass sie starten kann. Sie fährt auf Rang zwei. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:34 AM Benjamin Knaack Marie-Michele Gagnon aus Kanada bleibt ebenfalls eine Sekunde hinter Vonn. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:33 AM Benjamin Knaack Nun geht die Schweizerin Lara Gut auf die Piste - und bleibt eine Sekunde hinter Vonn. Damit kann sie nicht zufrieden sein. Die Sicht ist nun aber auch wirklich sehr schlecht. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:31 AM Benjamin Knaack Bei starkem Schneegestöber zeigt Lindsey Vonn einen nicht fehlerfreien ersten Lauf. Doch anders als in der Abfahrt kommt sie immerhin ins Ziel. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:28 AM Benjamin Knaack Aber es nützt ja nichts. Nun geht es gleich los. Die Startläuferin ist, wie bereits geschrieben, Lindsey Vonn. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 10:26 AM Benjamin Knaack Das Wetter in Åre ist übrigens durchwachsen. Einen blauen Himmel gibt es derzeit nur in den Promo-Videos. Es ist bewölkt und schneit. Für die Sicht ist das natürlich ein Problem. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 9:43 AM Benjamin Knaack Weitere Kandidatinnen für die Podiumsplätze sind Petra Vlhova aus der Slowakei und die Italienerin Federica Brignone. Insgesamt sind es 35 Starterinnen . Um 11.30 Uhr geht es los. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 9:41 AM Benjamin Knaack Die große Favoritin auf den Sieg ist - zumindest laut Wettanbietern - Wendy Holdener aus der Schweiz. Zweimal hat sie die Disziplinwertung im Weltcup gewonnen, 2017 wurde sie in der alpinen Kombination Weltmeisterin. In Pyeongchang holte sie den kompletten Medaillensatz: Gold (Mannschaft), Silber (Slalom), Bronze (Kombination). Alpine Kombination Frauen 2/8/19 9:37 AM Benjamin Knaack Die großen Stars fehlen, mit dabei ist aber die US-Amerikanerin Lindsey Vonn , die in Schweden bereits im Abfahrtsrennen gestartet war - und dort stürzte. Die 34-Jährige fährt unter großen Schmerzen und hat ihr Karriereende schon mehrfach angekündigt. Dass sie in der Kombination noch einen Titel holt, ist sehr unwahrscheinlich. Alpine Kombination Frauen 2/8/19 9:37 AM Benjamin Knaack Die "Süddeutsche Zeitung" hat der wackligen Zukunft der alpinen Kombination einen lesenswerten Artikel gewidmet: Alpine Kombination Frauen 2/8/19 9:26 AM Benjamin Knaack Die alpine Kombination galt einst als Königsdisziplin . Die Fahrer müssen die Speed-Strecke ebenso beherrschen wie den technisch anspruchsvollen Slalom. Doch in den vergangenen Jahren haben sich die Skirennfahrer eher auf ihre Spezialdisziplinen konzentriert. Liebe Leserinnen und Leser, liebe Wintersportfreunde! Heute steht bei der Ski-WM im schwedischen Åre die alpine Kombination der Frauen auf dem Programm. Er beginnt um 11.30 Uhr mit der Abfahrt, ab 16.15 Uhr wird dann im Slalom der Sieger ausgefahren. Viel Spaß mit unserem Liveticker.