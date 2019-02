Alpine Ski-Weltmeisterschaft 2019

Im schwedischen Åre wird vom 5. bis zum 17. Februar die 45. Alpine Ski-Weltmeisterschaft ausgetragen. In sechs verschiedenen Disziplinen werden insgesamt 33 Medaillen vergeben. Erst zum siebten Mal in der WM-Historie wird auch wieder der Sieger im Team-Wettbewerb ermittelt, bei der Premiere vor 14 Jahren gewann die deutsche Auswahl.

Die Favoriten

Lange ist es her, dass der alpine Wintersport von zwei Athleten derart dominiert wurde wie aktuell. Bei den Männern gewann Marcel Hirscher zuletzt siebenmal in Folge das Gesamtklassement, auch in dieser Saison liegt er im Weltcup wieder vorne und gilt gleich in mehreren Disziplinen als Top-Favorit. Neben dem Slalom - seiner Paradedisziplin - werden ihm auch im Riesenslalom, in der Kombination und im Team sehr gute Goldchancen eingeräumt. Zu seinen Herausforderern gehören Henrik Kristoffersen (Norwegen), Alexis Pinturault (Frankreich) und Daniel Yule (Schweiz). In der Abfahrt zählen Max Franz (Österreich), Aleksander Aamodt Kilde, Aksel Lund Svindal (beide Norwegen) und Dominik Paris (Italien) zu den Anwärtern auf den Sieg.

JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA-EFE/REX Ski-Superstar Marcel Hirscher

Bei den Frauen beherrscht Mikaela Shiffrin das Geschehen. Der US-Amerikanerin ist der Gesamtweltcupsieg schon jetzt kaum noch zu übernehmen. Im Alter von 23 Jahren hat sie bereits 56 Weltcupsiege eingefahren und zwei olympische Goldmedaillen gewonnen. Bei den vergangenen drei Weltmeisterschaften holte sie jeweils Gold im Slalom, auch in Åre ist sie die Top-Favoritin. Im Riesenslalom, in der Kombination, im Super-G und im Team-Wettbewerb hat sie ebenfalls Gold-Chancen. Ihre größte Konkurrentin in diesem Winter ist Petra Vlhova. Die Slowakin konnte Shiffrin zuletzt sogar erstmals in dieser Weltcup-Saison im Slalom bezwingen. In der Abfahrt ist vor allem mit Nicole Schmidhofer (Österreich), Michelle Gisin (Schweiz) und Ilka Štuhec (Slowenien) zu rechnen. Bei Superstar Lindsey Vonn ist fraglich, ob sie nach langen und schweren Verletzungen wieder zu alter Form findet.

Die Deutschen

Beim Deutschen Skiverband (DSV) ruhen die Hoffnungen erneut auf Felix Neureuther. Bei seiner wohl letzten WM will der 34-Jährige noch einmal eine Medaille gewinnen. Im Slalom dürfte er zumindest Chancen auf Bronze haben, Gold ist vermutlich nur dann möglich, wenn sein großer Rivale Marcel Hirscher patzt. In den Speed-Disziplinen hat Kitzbühel-Sieger Josef Ferstl Medaillen-Chancen.

DPA Deutschlands Medaillen-Hoffnung Felix Neureuther

Bei den deutschen Frauen ist Viktoria Rebensburg die erfolgreichste Fahrerin der vergangenen Jahre. Auch bei dieser WM kann sie in ihrer Paradedisziplin, dem Riesenslalom, um den Sieg mitfahren. Bei der Weltmeisterschaft in Beaver Creek vor vier Jahren landete sie auf Rang zwei, bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver holte sie sogar Gold. Kira Weidle, die in dieser Saison schon zweimal auf Rang drei fuhr, ist eine weitere deutsche Medaillenkandidatin. Im Abfahrt-Weltcup liegen momentan nur vier Fahrerinnen vor der 22-Jährigen. Lena Dürr wird wohl nicht um Medaillen mitfahren.

Der Zeitplan

5. Februar: Super-G der Frauen - 12.30 Uhr (ARD)

6. Februar: Super-G der Männer - 12.30 Uhr (ARD)

8. Februar: Alpine Kombination der Frauen - 11 Uhr/16.15 Uhr (ARD)

9. Februar: Abfahrt der Männer - 12.30 Uhr (ARD)

10. Februar: Abfahrt der Frauen - 12.30 Uhr (ARD)

11. Februar: Alpine Kombination der Männer - 11 Uhr/14.30 Uhr (ARD)

12. Februar: Mannschaftswettbewerb - 16 Uhr (ZDF)

14. Februar: Riesenslalom der Frauen - 14.15 Uhr/17.45 Uhr (ZDF)

15. Februar: Riesenslalom der Männer - 14.15 Uhr/17.45 Uhr (ZDF)

16. Februar: Slalom der Frauen - 11 Uhr/14.30 Uhr (ZDF)

17. Februar: Slalom der Männer - 11 Uhr/14.30 Uhr (ZDF)

Die WM im TV

Alle Entscheidungen werden wie gewohnt im Wechsel auf den öffentlich-rechtlichen Sendern (ARD, ZDF) zu sehen sein. Zudem überträgt Eurosport die Weltmeisterschaft umfangreich. Bei SPIEGEL ONLINE können Sie ausgewählte Entscheidungen im Liveticker verfolgen.

Die WM-Rekordsieger

Männer:

1. Toni Sailer (Österreich) - 7x Gold, 1x Silber

2. Marcel Hirscher (Österreich) - 6x Gold, 3x Silber

3. Jean-Claude Killy (Frankreich) - 6x Gold

4. Kjetil André Aamodt (Norwegen) - 5x Gold, 4x Silber, 3x Bronze

5. Gustav Thöni (Italien) - 5x Gold, 2x Silber

6. Aksel Lund Svindal (Norwegen) - 5x Gold, 1x Silber, 2x Bronze

7. Ingmar Stenmark (Schweden) - 5x Gold, 1x Silber, 1x Bronze

8. Ted Ligety (USA) - 5x Gold, 2x Bronze

9. Marc Girardelli (Luxemburg) - 4x Gold, 4x Silber, 3x Bronze

10. Pirmin Zubriggen (Schweiz) - 4x Gold, 4x Silber, 1x Bronze

Frauen:

1. Christl Cranz (Deutsches Reich) - 12x Gold, 3x Silber

2. Mariella Goitschel (Frankreich) - 7x Gold, 4x Silber

3. Anja Pärson (Schweden) - 7x Gold, 2x Silber, 4x Bronze

4. Erika Hess (Schweiz) - 6x Gold, 1x Bronze

5. Annemarie Moser-Pröll (Österreich) - 5x Gold, 2x Silber, 2x Bronze

6. Janica Kostelic (Kroatien) - 5x Gold

7. Tina Mace (Slowenien) - 4x Gold, 5x Silber

8. Hanni Wenzel (Lichtenstein) - 4x Gold, 3x Silber, 2x Bronze

9. Pernilla Wiberg (Schweden) - 4x Gold, 1x Silber, 1x Bronze

10. Tessa Worley (Frankreich) - 4x Gold, 1x Bronze

...

18. Rosi Mittermaier (Deutschland) - 3x Gold, 1x Silber

...

37. Maria Höfl-Riesch (Deutschland) - 2x Gold, 4x Bronze

38. Martina Ertl (Deutschland) - 2x Gold, 2x Bronze