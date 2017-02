Ski nordisch Kombinierer Rydzek wieder Spitzenreiter

Weltmeister Johannes Rydzek hat den Weltcup der Nordischen Kombinierer in Pyeongchang gewonnen und sich die Führung im Gesamtklassement zurückgeholt. Der 25-Jährige kam nach einem Sprung und dem 10-Kilometer-Lauf in 25:12,9 Minuten mit 20 Sekunden Vorsprung auf den Österreicher Mario Seidl zu seinem siebten Saisonsieg. Dritter wurde Fabian Rießle mit 38,3 Sekunden Rückstand.

Der bisherige Weltcup-Spitzenreiter Eric Frenzel erreichte am Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2018 den vierten Platz. Ein Teil der Weltelite war nicht am Start, wohl auch, um sich die Reise nach Südkorea vor der Nordischen Ski-WM in Lahti (22. Februar - 5. März) zu ersparen.

Elisabeth Schicho hat beim Langlauf-Weltcup, ebenfalls in Pyeongchang, ihr bestes Karriereresultat gefeiert. Im Skiathlon über jeweils 7,5 Kilometer in beiden Stilarten wurde sie Achte. Den Sieg holte sich in überlegener Manier die Polin Justyna Kowalczyk. Sie siegte in 43:54,7 Minuten vor der Amerikanerin Elizabeth Stephen, die 56 Sekunden Rückstand hatte. Masako Ishida aus Japan kam 1:14,8 Minuten nach der Siegerin als Dritte ins Ziel. Laura Gimmler wurde 23. Auch hier fehlte beinahe die gesamte Weltelite.

Beim Skiathlon-Wettkampf der Herren, die jeweils 15 Kilometer absolvieren mussten, war Thomas Wick als Elfter bester DSV-Starter. Es siegte Petr Sedow aus Russland in 1:18:49,6 Stunden mit 22,5 Sekunden Vorsprung vor dem Norweger Daniel Stock. Dritte wurden Sedows Teamkollege Konstantin Glawatskisch und Matthias Rundgreen aus Norwegen, die zeitgleich mit 42,1 Sekunden Rückstand ins Ziel kamen.