+++ Alpine Ski-WM live +++ So läuft der Super-G der Frauen in Åre

Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 1:36 PM Daniel Raecke Liveergebnis 1. Mikaela SHIFFRIN (USA) 1:04.89 2. Sofia GOGGIA (ITA) +0.02 3. Corinne SUTER (SUI) +0.05 4. Viktoria REBENSBURG (GER) +0.07 Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 12:23 PM Danial Montazeri Die Führende Mikaela Shiffrin (Foto: dpa) Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 12:20 PM Daniel Raecke Romane Miradoli aus Frankreich ist die nächste Starterin. Aber sie hat mit den Top Ten nichts zu tun und im Ziel 1.64 Rückstand. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 12:19 PM Daniel Raecke Im Mittelteil verliert sie etwas, bleibt aber dran - und wird im Ziel Vierte! Mit sieben Hundertstel Rückstand auf Shiffrin. Ein sehr starkes Rennen von der 29-Jährigen. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 12:18 PM Danial Montazeri Lindsey Vonn wird behandelt (Foto: AFP) Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 12:18 PM Daniel Raecke Viktoria Rebensburg ist auf der Strecke. Sie ist die erste deutsche Fahrerin heute. Oben fährt sie stark. Und liegt gleichauf bei der ersten Zwischenzeit. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 12:16 PM Daniel Raecke Siebenhofer ist doch weit zurück auf der inzwischen sehr schattigen Strecke. Es reicht im Ziel nur für den vorläufigen Platz 13. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 12:16 PM Danial Montazeri Lindsey Vonn (Foto: Reuters) Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 12:16 PM Daniel Raecke Ramona Siebenhofer , die Zweite im Abfahrtsweltcup, ist auf der Strecke. Die Österreicherin hätte sich vermutlich auch über eine längere Strecke gefreut. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 12:14 PM Daniel Raecke Am Ende wird es nur Platz neun für Brignone, fast eine Sekunde Rückstand. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 12:14 PM Daniel Raecke Das Rennen geht weiter mit Federica Brignone , der italienischen Riesenslalomspezialistin. Für sie könnte bei gutem Verlauf definitiv eine Medaille drin sein. Aber wie negativ wirken sich die angesprochenen schlechteren Bedingungen aus? Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 12:12 PM Daniel Raecke ARD-Expertin Maria Höfl-Riesch mit einem guten Hinweis: Da sich viele Wolken inzwischen vor die Sonne geschoben haben, liegen Abschnitte der Strecke inzwischen im Schatten, das macht es den Sportlerinnen, die jetzt kommen, schwerer als den ersten Fahrerinnen. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 12:12 PM Danial Montazeri Mikaela Shiffrin (Foto: Reuters) Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 12:11 PM Daniel Raecke Vonn ist inzwischen ins Ziel heruntergefahren, also wirklich nichts Ernstes. Vielleicht sehen wir sie ja bei einem weiteren Rennen der WM noch wieder. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 12:10 PM Daniel Raecke Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 12:09 PM Daniel Raecke Bei allem Respekt: Die haarsträubende Fahrweise von Vonn hier erinnert etwas an den älteren Mann, der der ganzen Familie noch mal zeigen will, dass er Handwerkerarbeiten am Haus bewältigen kann und dann von der Leiter kippt. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 12:06 PM Daniel Raecke Das Rennen ist unterbrochen, aber Vonn steht jetzt wieder. Das ist sehr beruhigend, man war nach dem Sturz nicht gleich sicher, wie schwer es ist. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 12:05 PM Daniel Raecke Lindsey Vonn geht auf die Strecke. Und sie fährt eine sehr riskante Linie gleich oben - und stürzt! Sie bleibt zunächst im Fangzaun liegen. Jetzt eilen Helfer herbei. Hoffentlich hat sie sich hier nicht verletzt, noch dazu bei ihrer letzten WM. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 12:02 PM Daniel Raecke Es reicht im Ziel ganz knapp! Zwei Hundertstel vor Goggia kommt Shiffrin rein. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 12:02 PM Danial Montazeri Francesca Marsaglia (Foto: AFP) Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 12:02 PM Daniel Raecke Das sieht sehr gut aus im oberen Bereich. Sie ist zwei Hundertstel schneller bei der Zwischenzeit... Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 12:00 PM Daniel Raecke Jetzt Mikaela Shiffrin . Was muss sie fahren? Auffällig nach den Zwischenzeiten: Vor allem im unteren Abschnitt war Goggia extrem schnell. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 12:00 PM Danial Montazeri Tina Weirather (ausgeschieden/Foto: AP) Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 12:00 PM Daniel Raecke Als letzte Fahrerin vor Shiffrin geht Stephanie Venier aus Österreich auf die Strecke. Nach einem Fahrfehler im unteren Abschnitt scheidet sie aus. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:58 AM Daniel Raecke Es wird skandinavisch: Ragnhild Mowinckel ist auf der Strecke. Die Norwegerin ist sehr schnell unterwegs und macht kaum Fehler. Aber am Ende fehlen ihr zwei Hundertstel auf Fanchini und damit auf Platz drei. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:58 AM Danial Montazeri Lara Gut-Behrami (Foto: epa) Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:56 AM Daniel Raecke Jetzt kommt die dritte Italienerin, Nadia Fanchini . Kann sie die starken Läufe ihrer Teamkolleginnen Goggia und Marsaglia kopieren? Ja! Sie kommt nur zwölf Hunderstel hinter Goggia ins Ziel und liegt auf Rang drei. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:54 AM Daniel Raecke Es geht weiter mit Ilka Stuhec . Die Slowenin ist in dieser Saison sehr stark in den Speeddisziplinen. In Gröden gewann sie Abfahrt und Super G nacheinander. Aber es reicht im Ziel nur für Platz vier. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:54 AM Danial Montazeri Sofia Goggia (Foto: AP) Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:52 AM Daniel Raecke Tamara Tippler aus Österreich ist im Ziel vorläufig Sechste. Jetzt gibt es nach den ersten zehn Fahrerinnen eine kurze Pause. Interessant bei den nächsten Zehn: Mikaela Shiffrin mit Startnummer 15, Lindsey Vonn direkt nach ihr, dann Ramona Siebenhofer mit der 18 und Viktoria Rebensburg als erste deutsche Fahrerin mit der Nummer 19. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:51 AM Danial Montazeri Tessa Worley (Foto: Reuters) Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:50 AM Daniel Raecke Da ist was dran. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:47 AM Daniel Raecke Jetzt kommt mit Tina Weirather die nächste Favoritin. Bronze bei Olympia, Silber vor zwei Jahren bei der WM, dazu im Januar Zweite im Super G von Cortina hinter Shiffrin. Aber sie kommt von der Strecke ab und scheidet nach einem Fahrfehler aus! Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:46 AM Daniel Raecke Francesca Marsaglia aus Italien ist vor allem oben sehr schnell unterwegs, es sieht nach einer Überraschung aus. Aber durch einige Fehler im unteren Bereich verliert sie noch und wird vorerst Dritte. Sehr gut für sie, aber da war mehr drin. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:43 AM Daniel Raecke Das ist überraschend: Nur Platz vier für Schmidhofer. Darüber wird sie enttäuscht sein. "Kämpferherz" hin oder. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:43 AM Daniel Raecke Jetzt aber Nicole Schmidhofer . Sie erwarte ich auf dem Podium, sofern man das im Alpinen Skisport so apodiktisch sagen kann. "Die kleine Steirerin hat ein Riesenkämpferherz", verrät mir Bernd Schmelzer in der ARD. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:42 AM Daniel Raecke Die vierte Schweizerin ist Wendy Holdener , eher eine Technikerin. Und das merkt man im Ziel auch an ihrer Zeit: Sie bleibt über eine Sekunde hinter der immer noch führenden Sofia Goggia zurück. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:40 AM Daniel Raecke Die nächste und heute schon dritte Schweizerin ist Lara Gut-Behrami . Sie ist auf jeden Fall eine Medaillenkandidatin. Aber es passt vieles nicht in ihrem Lauf, und sie bleibt 46 Sekunden hinter Goggia zurück. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:38 AM Daniel Raecke Jetzt kommt Corinne Suter aus der Schweiz. Sie bleibt am Ende nur drei Hundertstelsekunden hinter Goggia. Vielleicht ein Zeichen, dass die Zeit der Italienerin noch nicht das Maß aller Dinge darstellt. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:35 AM Daniel Raecke Okay, das war eine sehr riskante Fahrt, aber auch eine sehr schnelle Fahrt. Goggia ist im Ziel fast zwei Sekunden schneller als Worley. Daran kann man sich jetzt schon orientieren. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:34 AM Daniel Raecke Aber jetzt kommt schon Sofia Goggia , eine der Mitfavoritinnen. Und die Frau, auf die ich bei unserem internen Tippspiel gesetzt habe... Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:34 AM Daniel Raecke Tessa Worley aus Frankreich ist die zweite Starterin. Sie ist eigentlich eher eine Riesenslalomspezialistin. Mal sehen, ob ihr die verkürzte Strecke entgegenkommt. Ihre Zeit von einer Minute und sechs Sekunden können wir natürlich noch nicht einordnen. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:31 AM Daniel Raecke Aber Flury kommt in einer Linkskurve von der Strecke ab und scheidet aus. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:30 AM Daniel Raecke Los geht das verkürzte Rennen! Jasmine Flury ist auf der Piste. Die Sonne strahlt, man sieht auf dem Teil der Piste, auf der gefahren wird, nichts von den windigen Bedingungen, die zur Verkürzung geführt haben. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:29 AM Daniel Raecke Beim redaktionsinternen Tippspiel überrascht der ansonsten sehr exklusiv an Fußball interessierte Kollege Montazeri mit der Aussage: "Barcelona wird Spanischer Meister und Mikaela Shiffrin gewinnt." Ein Mann des Mainstreams. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:25 AM Daniel Raecke Und dann ist natürlich auch noch Lindsey Vonn dabei. Der trotz Shiffrin immer noch größte Star des Skisports beendet ihre Karriere nach dieser WM. Aufgrund ihrer vielen Verletzungsprobleme wäre eine sehr gute Platzierung heute schon überraschend. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:18 AM Daniel Raecke Eröffnet wird das Rennen von der Schweizerin Jasmine Flury . Die Kolleginnen und Kollegen vom Schweizer Fernsehen haben sie in diesem Spot auf ihre Koordinationsfähigkeiten getestet. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:16 AM Daniel Raecke Sollte Shiffrin wider Erwarten nicht gewinnen, so würde ich zum Beispiel auf die Titelverteidigerin Nicole Schmidhofer aus Österreich achten. Sie gewann vor zwei Jahren in Sankt Moritz vor Tina Weirather und Lara Gut. Den letzten Super G vor der WM gewann Schmidhofer vor zehn Tagen in Garmisch-Partenkirchen. Die Olympiasiegerin Ester Ledecká hingegen hat sich zwar in ihrer Doppelkarriere mit dem Snowboard für die Alpine-WM entschieden. Aber sie hat in dieser Saison noch nicht andeuten können, dass sie ihren Erfolg von Pyeongchang wiederholen könnte. Sehr gut sah zuletzt im Weltcup Sofia Goggia aus. Der Italienerin muss man sicher gute Podiumschancen einräumen. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:09 AM Daniel Raecke Ich will Sie nicht enttäuschen, falls Sie es mit der DSV-Equipe halten - aber Marcus sieht im Super G der Frauen keine deutsche Medaillenchance. Auf wen müssen Sie dann achten? Mikaela Shiffrin muss man immer an allererster Stelle nennen. Die Amerikanerin hat in dieser Saison bereits drei Weltcup-Super G gewonnen. Auch im Gesamtweltcup führt sie haushoch. Peter Ahrens hat sie vor einigen Wochen vorgestellt. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 11:04 AM Daniel Raecke Mein Kollege Marcus Krämer hat sich mit den deutschen Medaillenchancen bei der WM beschäftigt. Hier können Sie seine Prognose sehen. Ski-WM: Super G Frauen 2/5/19 10:58 AM Daniel Raecke Hallo und herzlich willkommen zur Ski-Weltmeisterschaft 2019! Die Wettkämpfe im schwedischen Are starten heute mit dem Super G der Frauen. Um 12.30 startet das Rennen - allerdings auf verkürzter Strecke. Wegen starken Winds ist der Start aus Sicherheitsgründen auf weiter unten am Hang verlegt worden.