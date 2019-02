Ski-WM Riesenslalom Frauen Malte Müller-Michaelis Live-Ergebnisse: 1. Viktoria Rebensburg (GER) 1:00,91 2. Petra Vlhova (SVK) +0,19 3. Ragnhild Mowinckel (NOR) +0,37 4. Mikaela Shiffrin (USA) +0,44 5. Tessa Worley (FRA) +0,73 Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:49 PM Malte Müller-Michaelis Wunderdinge dürfen wir von den jetzt kommenden Starterinnen nicht mehr erwarten. Die Norweger Kristine Gjelsten Haugen ist die Erste, die mehr als drei Sekunden Rückstand hat. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:47 PM Malte Müller-Michaelis Diese Aufnahmen zeigen, wie windig es in Åre ist. Rebensburg hat den Elementen bislang am besten getrotzt. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:46 PM Malte Müller-Michaelis Die Französin Coralie Frasse Sombet liegt im Riesenslalom-Weltcup auf dem 24. Rang. Heute könnte es zu einer besseren Platzierung reichen. Mit 1,65 Sekunden Rückstand fährt sie vorerst in die Top Ten - Rang neun. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:46 PM Malte Müller-Michaelis Nein, für die Österreicherin wird das heute nichts. Katharina Truppe übernimmt die virtuelle Rote Laterne. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:44 PM Malte Müller-Michaelis Marie-Michèle Gagnon aus Kanada ist eine gute Kombiniererin. Bei fast zweieinhalb Sekunden Rückstand braucht man nicht viel zu kombinieren, um zu wissen, dass sie mit der Entscheidung nichts zu tun haben wird. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:44 PM Malte Müller-Michaelis Petra Vlhova hat einen aggressiven Lauf gezeigt - der Lohn: Platz zwei im Zwischenklassement. ap Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:43 PM Malte Müller-Michaelis Von einer derartigen Platzierung kann die Norwegerin Thea Louise Stjernesund nur träumen. Auch sie bekommt mehr als zwei Sekunden Rückstand aufgebrummt. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:41 PM Malte Müller-Michaelis Endlich mal wieder ein guter Lauf: Sofia Goggia aus Italien hält den Rückstand auf die Spitze bei weniger als einer Sekunde. Das reicht im Zwischenklassement für Platz sechs. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:41 PM Malte Müller-Michaelis Die Schweizerin Lara Gut-Behrami ist eine Speed-Spezialistin. Das sieht man ihrem Lauf an. 2,34 Sekunden Rückstand bedeuten aktuell den letzten Platz von allen, die ins Ziel gekommen sind. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:40 PM Malte Müller-Michaelis Das war schon ein ziemlich harter Aufschlag bei Bernadette Schild - zum Glück scheint nichts Schlimmes passiert zu sein. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:38 PM Malte Müller-Michaelis "Der Wind ist ziemlich stark", sagt Shiffrin im Interview. Das galt allerdings nicht nur für sie, sondern für alle Starterinnen. Die Italienerin Marta Bassino wird mit 1,55 Sekunden Rückstand im Zwischenklassement auf Platz sieben gepustet. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:37 PM Malte Müller-Michaelis Es scheint mal nicht ihr Tag zu werden. Mikaela Shiffrin hat schon deutlichen Rückstand. Fast könnte man meinen, dass sie rückwärts gefahren ist. Aber das Foto ist einfach von hinten aufgenommen. Nur, dass da keine Missverständnisse aufkommen. ap Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:35 PM Malte Müller-Michaelis Großer Jubel in Åre: Lokalmatadorin Frida Hansdotter geht auf die Strecke. Aber sie ist Slalom-Expertin und kann im Riesenslalom nicht mit der Weltspitze mithalten. Das sieht man an den 1,82 Sekunden Rückstand auf Rebensburg. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:34 PM Malte Müller-Michaelis Nicht so schnell mit den gewachsten Skiern. Es gibt ja noch einen zweiten Durchgang. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:33 PM Malte Müller-Michaelis Die Norwegerin Kristin Lysdahl kommt mit mehr als zwei Sekunden Rückstand ins Ziel. So weit kann man die Strecke gar nicht verkürzen, dass sie eine Chance hat, um das Podest mitzufahren. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:32 PM Malte Müller-Michaelis Nach einer kurzen Unterbrechung wird die Slowenin Meta Hrovat auf die Strecke geschickt. Oben ist sie mit einem Zehntel Rückstand noch gut unterwegs, doch im Mittelteil verliert sie mehr als eine Sekunde auf Rebensburg. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:30 PM Malte Müller-Michaelis Gute Linie und das Ziel fest im Blick: Viktoria Rebensburg bei ihrem Husarenritt - dem (bislang) mit Abstand besten des ersten Durchgangs. afp Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:29 PM Malte Müller-Michaelis Aber immerhin kommt Liensberger im Ziel an - anders als ihre Teamkollegin Bernadette Schild , die nach einem Fehler wegrutscht und ausscheidet. Zum Glück ist es ein glimpflicher Sturz. Sie bleibt unverletzt. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:28 PM Malte Müller-Michaelis Gleich die nächste Österreicherin hinterher - aber es wird nicht besser. Im Gegenteil: Katharina Liensberger bringt die neuntbeste Zeit ins Ziel - bei zehn Starterinnen, die bislang unten sind. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:27 PM Malte Müller-Michaelis Auch die Österreicherin Ricarda Haaser wird mit dem Ausgang nichts zu tun haben. Sie kommt zeitgleich mit Wendy Holdener ins Ziel. Wer aufgepasst hat, weiß, dass das nichts Gutes ist. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:27 PM Malte Müller-Michaelis Das war es dann eigentlich auch schon fast mit dem erweiterten Favoritinnenkreis. Sara Hector aus Schweden fährt der Musik hinterher. Mit mehr als zwei Sekunden Rückstand ist sie die bislang Langsamste. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:26 PM Malte Müller-Michaelis Auch Federica Brignone kommt bei Weitem nicht an die Zeit von Rebensburg heran. Die Italienerin kommt mit fast einer Sekunde Rückstand ins Ziel. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:24 PM Malte Müller-Michaelis Die Schweizerin Wendy Holdener hat sich offenbar verfahren. Anders sind die 1,75 Sekunden Rückstand kaum zu erklären. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:23 PM Malte Müller-Michaelis Jetzt kommt die Titelverteidigerin. Aber Tessa Worley leistet sich einen groben Schnitzer im Mittelteil und scheidet fast aus. Am Ende hat die Französin mehr als sieben Zehntel Rückstand auf Rebensburg. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:21 PM Malte Müller-Michaelis Was macht Petra Vlhova ? Sie ist schneller unterwegs als Shiffrin und Mowinckel, an die Bestzeit von Rebensburg kommt aber auch die Slowakin nicht heran. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:19 PM Malte Müller-Michaelis Jetzt also Viktoria Rebensburg . Sie startet extrem schnell und fährt gleich eine große Führung heraus. Ganz starker Lauf von der Deutschen! Rebensburg rettet 0,37 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Das ist schon ein richtiges Brett mit Blick auf den zweiten Durchgang. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:18 PM Malte Müller-Michaelis Als Zweite geht schon Mikaela Shiffrin an den Start. "Da wissen wir gleich, was die Zeit wert ist", hallt es durch die heiligen Redaktionshallen. Was man halt so sagt bei Skirennen. Und siehe da, Shiffrin bleibt sieben Hundertstel hinter Mowinckel. Erste Fäuste werden geballt. #SPONLeaks Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:16 PM Malte Müller-Michaelis Los geht es aber mit Ragnhild Mowinckel aus Norwegen. Auch auf die wurde hier hausintern Geld gesetzt - vermutlich in erster Linie wegen der guten Startnummer 1. Sie bewältigt die Strecke in 1:01,28 Minuten und setzt damit die erste Richtzeit. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:15 PM Malte Müller-Michaelis Und wer fährt sonst noch um die Medaillen mit? Natürlich muss man die zweifache Weltmeisterin und Titelverteidigerin Tessa Worley aus Frankreich auf der Rechnung haben. Dasselbe gilt für die Weltcup-Dritte Petra Vlhova. Außenseitertipps wurden in der SPIEGEL-ONLINE-Sportredaktion auf Wendy Holdener aus der Schweiz und die Italienerin Federica Brignone platziert. Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:13 PM Malte Müller-Michaelis Um es nach ganz oben zu schaffen, muss Rebensburg aber an dieser jungen Dame vorbei. Der Riesenslalom ist zwar nicht Mikaela Shiffrins größte Stärke, trotzdem reichte es im vergangenen Jahr in Pyeongchang zu Olympia-Gold und bei den vergangenen Weltmeisterschaften zur Silber-Medaille - und in dieser Saison führt Shiffrin auch in dieser Disziplin die Weltcup-Wertung an. Reuters Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:06 PM Malte Müller-Michaelis Die Verantwortlichen des DSV dürften langsam, aber sicher nervös werden - das deutsche Team ist noch ohne Medaille. Die Hoffnungen liegen heute auf Viktoria Rebensburg . Die ist in ihrer Lieblingsdisziplin 2010 sensationell Olympiasiegerin geworden und hat bei der WM 2015 in Beaver Creek Silber gewonnen. Insgesamt hat sie im Riesenslalom schon 14 Weltcup-Siege und insgesamt 33 Podestplatzierungen eingefahren. Sie weiß also, wie es sich anfühlt, oben zu stehen. dpa Ski-WM Riesenslalom Frauen 2/14/19 1:02 PM Malte Müller-Michaelis Der achte Wettkampftag der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Åre beginnt wie so viele zuvor: Mit einer Verkürzung der Strecke des Riesenslaloms der Frauen . Vielleicht sollte man beim Weltverband Fis über die Einführung einer Kurzstrecken-WM nachdenken. Aber ganz ehrlich: Hauptsache, sie fahren überhaupt. Wir freuen uns auf ein hoffentlich spannendes Rennen. 