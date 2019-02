Ski-WM Riesenslalom Männer Malte Müller-Michaelis Live-Ergebnis (Zwischenstand erster Lauf): 1. Alexis Pinturault (FRA) 1:09,97 2. Marcel Hirscher (AUT) +0,10 3. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,18 4. Thomas Fanara (FRA) +0,42 3. Zan Kranjec (SLO) +0,84 Ski-WM Riesenslalom Männer 2/15/19 1:26 PM Malte Müller-Michaelis Jetzt gilt es für Marcel Hirscher . Was macht der Top-Favorit? Oben fährt er eine Hundertstel Sekunde Vorsprung heraus, die aber schnell wieder weg ist. Bei der letzten Zwischenzeit ist er fast zeitgleich mit Pinturault, aber im Zielhang verliert er einen Wimpernschlag - ein Zehntel beträgt der Rückstand am Ende. Pinturault bleibt vorne. Ski-WM Riesenslalom Männer 2/15/19 1:24 PM Malte Müller-Michaelis Kann Thomas Fanara seinem französischen Landsmann Pinturault gefährlich werden? Nein, kann er nicht. 0,42 Sekunden Rückstand reichen im Zwischenklassement nur zu Rang drei. Ski-WM Riesenslalom Männer 2/15/19 1:23 PM Malte Müller-Michaelis Das ist der bislang Führende. Gut mit dem Gelände gespielt, Alexis! Reuters Ski-WM Riesenslalom Männer 2/15/19 1:22 PM Malte Müller-Michaelis Der Slowene Zan Kranjec ist der einzige Fahrer außer Hirscher, der in dieser Saison ein Riesenslalom-Weltcup-Rennen gewinnen konnte. Entsprechend muss man auch ihn auf der Rechnung haben. Aber mit einem Rückstand von 0,84 Sekunden könnten sich seine Hoffnungen auf den WM-Titel schon zerschlagen haben. Ski-WM Riesenslalom Männer 2/15/19 1:20 PM Malte Müller-Michaelis Falls Sie sich wundern, warum die Zeiten heute langsamer sind als gestern bei den Frauen: Wegen der guten äußeren Bedingungen musste die Strecke nicht verkürzt werden. Das ist bei dieser WM ja eher die Ausnahme. Ski-WM Riesenslalom Männer 2/15/19 1:19 PM Malte Müller-Michaelis Mit der Startnummer 2 geht Alexis Pinturault ins Rennen. Im Zielhang fährt der Franzose einen Vorsprung von 0,18 Sekunden auf Kristoffersen heraus. Neue Bestzeit! Ski-WM Riesenslalom Männer 2/15/19 1:18 PM Malte Müller-Michaelis Ski-WM Riesenslalom Männer 2/15/19 1:17 PM Malte Müller-Michaelis TV-Experte Bode Miller ist der Meinung, dass die Strecke eigentlich nur für sieben Fahrer "halten" dürfte. Mal schauen, ob der US-Amerikaner Recht behält. Ski-WM Riesenslalom Männer 2/15/19 1:16 PM Malte Müller-Michaelis "Du musst mit dem Gelände spielen" , sagt der Eurosport-Kommentator. Kristoffersen macht das gut und kommt in einer Zeit von 1:10,15 Minuten ins Ziel. Ski-WM Riesenslalom Männer 2/15/19 1:15 PM Malte Müller-Michaelis Auf geht's! Kristoffersen ist auf der Strecke. Ski-WM Riesenslalom Männer 2/15/19 1:14 PM Malte Müller-Michaelis Die norwegischen Fans freuen sich auf Henrik Kristoffersen , der gleich mit Startnummer 1 die erste Richtzeit vorgibt. Reuters Ski-WM Riesenslalom Männer 2/15/19 1:13 PM Malte Müller-Michaelis Apropos Geschichte: Wenn Hirscher heute tatsächlich gewinnen sollte, würde er Toni Sailers Gold-Rekord bei Ski-Weltmeisterschaften einstellen. Es wäre Hirschers siebter WM-Titel. Da er zudem dreimal Silber gewonnen hat (Sailer nur einmal) wäre Hirscher der erfolgreichste Skirennfahrer der WM-Historie. Ski-WM Riesenslalom Männer 2/15/19 1:11 PM Malte Müller-Michaelis Die äußeren Bedingungen sind im Übrigen ganz andere als noch in der ersten WM-Woche. Åre meldet acht Grad plus und Sonnenschein. Gut für die Fahrer: Es ist nicht ganz so windig wie gestern. "Das ist wie Frühlings-Skifahren, aber die Strecke ist gut präpariert", sagt Ted Ligety. Der Mann muss es wissen, schließlich ist er dreifacher Weltmeister und gilt als einer der besten Riesenslalom-Fahrer der Geschichte. Reuters Ski-WM Riesenslalom Männer 2/15/19 1:08 PM Malte Müller-Michaelis Wer gestern beim Rennen der Frauen schon dabei war, kennt den Ablauf: Um 14.15 Uhr beginnt der erste Lauf. Insgesamt 98 Fahrer gehen an den Start. Die Entscheidung fällt dann im zweiten Durchgang ab 17.45 Uhr , wenn die besten 30 in umgekehrter Reihenfolge starten - im Anschluss dürfen dann noch die Nummer 31 bis 60 des ersten Laufs ins Tal bummeln. Ski-WM Riesenslalom Männer 2/15/19 1:07 PM Malte Müller-Michaelis Schneller Blick auf die Startliste des ersten Laufs: Wenn nichts ganz Verrücktes passiert, sollte der Sieger aus dieser Gruppe der ersten 15 Starter kommen. fis-ski.com Ski-WM Riesenslalom Männer 2/15/19 1:04 PM Malte Müller-Michaelis Besonders aufmerksame Leserinnen und Leser haben auf Platz 15 diesen jungen Mann erkannt. Stefan Luitz ist nach einer Reihe von Verletzungen und Rückschlägen pünktlich zur WM fit geworden. Sein deutscher Team-Kollege Felix Neureuther traut Luitz "die ganz große Überraschung" zu. Wir schauen uns das an. dpa Ski-WM Riesenslalom Männer 2/15/19 1:02 PM Malte Müller-Michaelis Falls Hirscher doch zu sehr geschwächt sein sollte, stellt sich natürlich die Frage, wer sonst noch um Gold kämpft. Ich würde vorschlagen, Sie werfen einfach einen Blick auf die Top 15 in der Weltcup-Wertung und suchen sich Ihren Favoriten aus. fis-ski.com Ski-WM Riesenslalom Männer 2/15/19 12:56 PM Malte Müller-Michaelis Hirschers Sprecher Stefan Ilek tut wegen der Krankheit alles dafür, die Erwartungshaltung zu dämpfen. "Wir sind vorsichtig optimistisch, doch natürlich wird er heute nicht sein volles Potenzial zur Verfügung haben" , sagte Ilek. Ehrlicherweise braucht Hirscher aber vermutlich auch gar nicht sein volles Potenzial, um schneller zu sein als die meisten anderen. Ski-WM Riesenslalom Männer 2/15/19 12:55 PM Malte Müller-Michaelis In Österreich gab es in den vergangenen Tagen eigentlich nur ein Thema: Startet er oder startet er nicht? Marcel Hirscher ist mit einem grippalen Effekt nach Schweden angereist und laut eigener Aussage in der Rennvorbereitung "die meiste Zeit im Bett" verbracht. Trotzdem ist er der Top-Favorit. Von fünf Weltcup-Rennen im Riesenslalom hat er in dieser Saison vier gewonnen. Er führt die Disziplinwertung ebenso souverän an wie den Gesamt-Weltcup. Reuters Ski-WM Riesenslalom Männer 2/15/19 12:47 PM Malte Müller-Michaelis Rebensburg hat übrigens gerade nochmal besonders laut in die Welt geschrien, dass sie mit dem zweiten Platz "super happy" ist. Darf sie auch sein. Ski-WM Riesenslalom Männer 2/15/19 12:46 PM Malte Müller-Michaelis Für den Deutschen Ski-Verband hat bei den Weltmeisterschaften in Åre eine neue Zeitrechnung begonnen: Wir schreiben Tag eins nach Medaille eins. Nachdem Viktoria Rebensburg im Riesenslalom der Frauen Gold knapp verpasst und Silber gewonnen hat, will Stefan Luitz heute bei den Männern nachlegen. Allerdings hat er nur Außenseiterchancen - obwohl der Hauptanwärter auf den Titel krank ist. Es gibt viel zu besprechen hier im Liveticker bei SPIEGEL ONLINE . Guten Tag und herzlich Willkommen! Show more Tickaroo Liveblog Software