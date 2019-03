Die deutschen Skispringer haben bei der Weltmeisterschaft in Seefeld eine weitere Medaille verpasst. Richard Freitag sprang als bester DSV-Adler bei wechselnden Winden und Schneefall auf Rang fünf. Den Sieg auf der Normalschanze sicherte sich in einem verrückten Wettkampf der Pole Dawid Kubacki vor seinem Landsmann Kamil Stoch und dem Österreicher Stefan Kraft.

Kubacki lag nach dem ersten Durchgang nur auf Platz 27, mit dem zweiten Sprung (104,5 Meter, Tagesbestweite) zog er an allen Konkurrenten vorbei und sicherte sich so seine erste WM-Goldmedaille in einem Einzelspringen. 2017 bei der WM in Lahti war der Pole bereits mit dem Team Weltmeister geworden.

Getty Images Weltmeister Kubacki wird von den Teamkollegen getragen

Erstmals seit 2013 landete in einem WM-Einzel damit kein deutscher Springer auf dem Podest. Von der Großschanze in Innsbruck hatte Markus Eisenbichler die Goldmedaille gewonnen, Karl Geiger hatte Silber geholt. Im Teamwettbewerb war die Mannschaft von Bundestrainer Werner Schuster am vergangenen Sonntag ebenfalls nicht zu schlagen gewesen.

Geiger hatte in Seefeld nach dem ersten Durchgang auf Platz zwei gelegen, fiel aber noch auf Platz 18 zurück. "Bei einem solchen Wetter kannst du gar nichts machen", sagte Geiger im ZDF. Der Japaner Ryoyu Kobayashi - nach dem ersten Sprung noch Erster - landete am Ende nur auf Rang 14. Hier können Sie das Springen im Minutenprotokoll nachlesen.

Auch der Trainer des neuen Weltmeisters Kubacki äußerte sich zurückhaltend zum Sieg. "Ich hätte mir gewünscht, dass die Jury das Springen bei solchen Bedingungen auf Sonntag verlegt hätte", sagte Polens Nationaltrainer Stefan Horngacher.

Zeitplan, Ergebnisse, Favoriten: Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zur Nordischen Ski-WM 2019. Am Samstag findet mit dem Mixed der letzte WM-Wettkampf bei den Skispringern statt (16 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF und Eurosport).