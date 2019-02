Bei der Ski-WM in Åre hat Viktoria Rebensburg die Silbermedaille im Riesenslalom gewonnen. Für den Deutschen Ski-Verband war es im achten Wettbewerb die erste Podiumsplatzierung. Die 29-Jährige lag am Ende 0,14 Sekunden hinter der Slowakin Petra Vlhova. Für die Slowakei ist es die erste Goldmedaille bei einer Ski-WM.

Im zweiten Lauf hatte Rebensburg nach der letzten Zwischenzeit noch 0,4 Sekunden Vorsprung auf Vlhova, vergab diese Führung jedoch im Zielhang. Nach dem ersten Durchgang hatte die Deutsche mit 0,19 Sekunden vor Vlhova geführt. Rebensburg wäre die erste deutsche Riesenslalom-Weltmeisterin seit Kathrin Hölzl 2009 geworden. Favoritin Mikaela Shiffrin war nach dem ersten Lauf mit 0,44 Sekunden Rückstand nur Vierte und sicherte sich schließlich Bronze (+0,38).

Der Riesenslalom ist Rebensburgs Paradedisziplin. Sie holte 2010 in Vancouver Olympia-Gold, vier Jahre später landete sie in Sotschi auf dem dritten Platz. Außerdem gewann sie in den Saisons 2010/2011, 2011/2012 und 2017/2018 die Weltcup-Wertung im Riesenslalom.