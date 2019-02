Titelverteidigerin Wendy Holdener hat die alpine Kombination bei der Ski-WM im schwedischen Åre gewonnen. Die 25-Jährige hatte am Ende 0,03 Sekunden Vorsprung auf die Slowakin Petra Vlhova. Ragnhild Mowinckel (+0,45) aus Norwegen landete auf dem dritten Platz.

Wegen heftigem Schneefalls war die erste Teildisziplin, die Abfahrt, verkürzt worden. Dadurch waren die Slalom-Spezialistinnen wie Holdener und Vlhova gegenüber den Speedfahrerinnen im Vorteil. Nach der Abfahrt lag Holdener noch auf dem fünften Platz.

So, wie die Speed-Spezialistinnen hier unterlegen sind, hat das wenig mit fairem Sport zu tun. #Åre #skiwm — Marcus Krämer (@derkraemer85) 8. Februar 2019

Die einzige deutsche Athletin, die an der Kombination teilnahm, war Meike Pfister. Mit 5,75 Sekunden Rückstand belegte sie den 22. Platz. "Ein bisschen enttäuscht bin ich schon von meiner Slalom-Performance, aber meine Spezialdisziplinen sind dann doch andere", sagte die Speedfahrerin.

Alpine Kombination steht vor dem Aus

Holdener wird womöglich die letzte Siegerin in der Geschichte des alpinen Zweikampfes sein. In der kommenden Woche will der Ski-Weltverband (Fis) über die Zukunft der seit Jahren vernachlässigten Disziplin bei Großveranstaltungen entscheiden. In Åre hatten sich nur 35 Starterinnen für den Wettbewerb angemeldet, von denen etwa sechs eine realistische Chance auf einen Podiumsplatz hatten.

Kulisse, Stimmung und die Tatsache, dass #Vlhova in der Abfahrt so schnell wie #Vonn fährt, spricht für die bevorstehende Abschaffung der Kombination. #Are #SkiWM — Marcus Krämer (@derkraemer85) 8. Februar 2019

Der Deutsche Skiverband (DSV) hat zuletzt nicht mehr viel für die Entwicklung in der Kombination getan. "Es ist gut möglich, dass der Fis-Vorstand entscheiden wird, dass es bei Weltmeisterschaten keine Kombination mehr geben wird - bei Olympia schon", sagte Fis-Präsident Gian Franco Kasper am Freitag der ARD.

