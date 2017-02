Sicherheitsfazit Ski-WM "Groteske Züge"

Die Ski-WM in St. Moritz ist beendet. Was bleibt, sind nicht nur die Bilder des österreichischen Goldsammlers Marcel Hirscher oder die Bronzemedaille von Felix Neureuther. Es bleiben auch die Bilder von schweren Stürzen. Wie beim Monegassen Olivier Jenot beispielsweise, der bei einem 60-Meter-Sprung im Super-G mit dem Rücken auf die Eispiste krachte und mit inneren Blutungen in die Klinik kam.

Oder bei Martin Khuber aus Kasachstan, der nach einem Sturz im Abfahrtstraining an zwei Halswirbeln operiert werden musste. Weitere Diagnosen gestürzter Rennläufer lauteten unter anderem: Fersenbeinprellungen, Beckenkontusionen, ausgekugelte Schultern oder ein offener Schien- und Wadenbeinbruch.

Die folgenschweren Blessuren warfen zum Ende der ersten Woche in St. Moritz Fragen auf, die man schon viel zu oft gehört hat. Sind Fahrer aus kleinen Ski-Nationen überfordert? Ist das Material zu aggressiv? Und wie können sich die Rennläufer besser schützen?

DPA Lara Gut nach ihrer Verletzung

589 Teilnehmer aus 76 Nationen sind bei der WM im Engadin am Start, das ist Rekord. Doch ergibt es wirklich Sinn, das Feld immer weiter aufzublähen? Sehr deutlich waren nach den Stürzen der sogenannten Exoten die Reaktionen aus dem österreichischen Lager. "Nicht schön zu sehen, wenn sich junge Leute fast umbringen", sagte ÖSV-Rennleiter Hannes Trinkl, der Abfahrtsweltmeister von 2001.

Für Karl-Heinz Waibel ist das Thema komplexer. Waibel ist im DSV der Bundestrainer für Wissenschaft und Technologie, zuständig für Trainingsmethodik, aber auch für Material und Sicherheit. Er sagt im Gespräch mit SPIEGEL ONLINE, dass viele der Läufer den Bedingungen einfach nicht gewachsen seien. "Für sie sind die Strecken zu schwierig, weil sie allein schon nicht in der Lage sind, sich bei der Besichtigung den Kurs Meter für Meter so genau einzuprägen wie ein Läufer aus der Weltspitze." Und weil sie deswegen von Sprüngen und Richtungswechseln überrascht werden.

Kleine Nationen nicht mehr zulassen?

Ein von vielen Seiten geforderter Ansatz ist die Verschärfung der WM-Teilnahmekriterien. Bislang können sich Skiläufer nach einem komplizierten Modus auch über zweit- und drittklassige Europacup- und Fis-Rennen für eine WM qualifizieren, für Waibel ein weiteres Problem: "Die Strecken im Weltcup und bei einer WM sind länger, steiler, um ein Vielfaches anspruchsvoller, das ist eine andere Welt."

Und das heißt? Kleine Nationen nicht mehr zulassen? Den großen WM-Traum eines Kirgisen, Chilenen, Dänen von vornherein zunichtemachen? Ein Lösungsansatz laut Waibel: "Solche Läufer sollten sich im Sommer zusammenschließen und bei den Spitzennationen mittrainieren. Dann würden sie zumindest langsam an die Anforderungen herangeführt."

In jedem Fall würde eine strengere Vorauswahl Sinn ergeben, denn unabhängig von der Sicherheit seien die Starterfelder bei Großveranstaltungen viel zu groß. Beim Olympischen Riesenslalom in Sotschi 2014 etwa trug der letzte Läufer des ersten Durchgangs die Nummer 109, er kam aus Venezuela. "Hier sollte man sich bei der Fis Gedanken machen", so Waibel, "so nimmt das groteske und dem Anlass nicht mehr angemessene Züge an." Wie eine Fußball-WM mit 48 Nationen. Die Attraktivität leidet.

Getty Images Noelle Barahona aus Chile bei der Kombi-Abfahrt der Damen

Neben den Exoten ist im Skisport auch die Sicherheit beim Material unvermindert weiter Thema. Vor fünf Jahren entschärfte der Weltverband Fis die Vorgaben. Die Skier wurden länger, vorne schmaler, die Taillierung damit kleiner. Dadurch vergrößerten sich die Kurvenradien von 27 auf 35 Meter, wodurch man sich eine Minimierung des Risikos schlimmer Knieverletzungen erhoffte. Doch die Fahrer reagierten empört: Denn die neuen Vorgaben führten nun plötzlich zu mehr Rückenproblemen. Im kommenden Winter reduziert der Verband den Skiradius wieder auf 30 Meter. Eine Lösung ist nicht in Sicht.

Auch der schon lange umstrittene Airbag unter dem Rennanzug wird Fahrer und Experten weiter beschäftigen. Ihn zu tragen, bleibt jedem selbst überlassen. Manche stört er. Andere wie Erik Guay vertrauen ihm. Seinen fürchterlichen Sturz Ende Januar in der Abfahrt von Garmisch überstand der Kanadier vor allem deshalb unbeschadet, weil sich der Airbag geöffnet hatte. Zehn Tage später gewann der 35-Jährige in St. Moritz WM-Gold im Super-G.

Problem aber auch hier: Der Airbag schützt nur den Oberkörper, die empfindlichste Stelle im Skirennsport bleibt weiter das Knie. Genau dafür hat Waibel mit Forschern die sogenannte Präventhese entwickelt, eine Schiene zum Stabilisieren des Gelenks. Stefan Luitz trug sie, als er 2013 in Val d'Isere Dritter im Riesenslalom wurde - zehn Monate nach seinem Kreuzbandriss. Viele Fahrer aber lehnen sie ab. "Kopfsache", sagt Waibel. "Allein so etwas zu tragen, suggeriert manchem Fahrer bereits eine Verwundbarkeit und führt zu Unsicherheit." Hätte eine Präventhese am Ende aber die Verletzung von Lara Gut verhindert, die am vorvergangenen Freitag beim Einfahren zum Kombinationsslalom nur umknickte und sich das Kreuzband riss? Müßige Spekulation.

Waibels Fazit: "Der Skirennsport wird sich immer am Limit bewegen und das Limit weiter nach oben pushen. Genau das ist auch der Reiz daran." Und genau darum wird auch die Diskussion ewig weitergehen. Um das Risiko. Um die Sicherheit. Um den Preis des Limits.