Super G Männer WM 2/6/19 11:17 AM Benjamin Knaack Ein Medaillenkandidat ist nach seinem Sieg im Super G von Kitzbühel auch der Deutsche Josef Ferstl . "Klar gehöre ich für die Öffentlichkeit nach Kitzbühel zum erweiterten Favoritenkreis, aber damit kann ich gut leben, ich habe damit nicht mehr und nicht weniger Druck", sagte er. Super G Männer WM 2/6/19 11:10 AM Benjamin Knaack Kurz zum Ablauf : Alle Skirennfahrer gehen je einmal auf die Piste. Die besten Fahrer starten im ersten und zweiten Block. Dass ein Athlet, der nach den ersten 20 startet, noch gewinnen kann, ist unwahrscheinlich - allerdings natürlich nicht ausgeschlossen. Wunder passieren immer wieder (meistens aber nicht). Super G Männer WM 2/6/19 10:27 AM Benjamin Knaack Und wer siegt bei den Männern? Top-Favorit ist sicherlich der Weltcup-Führende im Super G, Vincent Kriechmeyer aus Österreich. Bei den Wettanbietern zählen zudem die üblichen Verdächtigen zu den aussichtsreichsten Kandidaten: Streif-Doppelchampion Dominik Paris aus Italien, der Norweger Aksel Lund Svindal, Matthias Meyer aus Österreich oder Aleksander Aamodt Kilde. Super G Männer WM 2/6/19 10:27 AM Benjamin Knaack Hier finden Sie den Rennbericht zum Frauen-Super-G. Super G Männer WM 2/6/19 10:21 AM Benjamin Knaack Bei den Frauen konnte sich am Dienstag Mikaela Shiffrin durchsetzen. Die US-Amerikanerin siegte vor Sofia Goggia aus Italien und der Schweizerin Corinne Suter. Lediglich zwei Tausendstelsekunden fehlten der Deutschen Viktoria Rebensburg auf einen Podestplatz. Einen Schock-Moment gab es beim Sturz von Lindsey Vonn - doch die 34-Jährige konnte nach kurzer Behandlung selbst den Hang runterfahren. Super G Männer WM 2/6/19 10:14 AM Benjamin Knaack Liebe Leserinnen, liebe Leser, bei der Ski-WM in Åre steht heute der Super G der Männer an. Die ersten Rennfahrer gehen um 12.30 Uhr auf die Piste, wir versorgen Sie mit allen nötigen Informationen. Viel Spaß!