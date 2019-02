2013 in Schladming ging der WM-Titel im Slalom an die Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin. Zwei Jahre später in Vail/Beaver Creek triumphierte die US-Amerikanerin in dem Wettbewerb erneut, auch 2017 in St. Moritz eroberte Shiffrin die Goldmedaille. Und nun, 2019 in Åre, heißt die Weltmeisterin im Slalom wieder Mikaela Shiffrin.

Wie beim Super-G-Gold zum WM-Auftakt war die 23-Jährige nicht zu schlagen. Vier WM-Titel in Serie in einer Disziplin sind ein Rekord. Mit zweimal Gold und einmal Bronze in Åre ist Shiffrin zudem die erfolgreichste Skirennfahrerin dieser Titelkämpfe.

Mikaela #Shiffrin ist zum vierten Mal seit 2013 Weltmeisterin im Slalom! ⛷ #ZDFwintersport pic.twitter.com/MNMV7CZlFz — ZDF Sport (@ZDFsport) 16. Februar 2019

Silber mit 0,58 Sekunden Rückstand holte sich Anna Swenn-Larsson aus Schweden. Bronze ging an Riesenslalom-Weltmeisterin Petra Vlhová aus der Slowakei. Beste Deutsche wurde Lena Dürr als Zwölfte, Christina Geiger schied im Finale aus.

Besonders bitter verlief der Wettkampf aber für Wendy Holdener. Die Schweizerin war als Führende in den zweiten Durchgang gegangen, dort erlaubte sie sich jedoch früh einen Fahrfehler und hatte somit keine Chance mehr im Rennen um die Medaillen. Die 25-Jährige hatte zuvor Gold im Teamwettbewerb und in der alpinen Kombination gewonnen - mit einer weiteren Medaille hätte sie die beste Rennfahrerin der Titelkämpfe werden können.

AP Shiffrin (links) tröstet Holdener

Mit ihrer insgesamt fünften Goldmedaille zog Shiffrin zudem in der ewigen Bestenliste mit Fahrern wie Ingemar Stenmark (Schweden), Annemarie Moser-Pröll (Österreich) oder dem bei dieser WM zurückgetretenen Norweger Aksel Lund Svindal gleich.

Shiffrin war geschwächt ins Rennen gegangen. "Ich glaube, ich habe eine leichte Lungenentzündung, ich kann kaum atmen, ohne zu husten", sagte sie nach ihrem Sieg: "Auf halbem Weg ist mir die Luft weggeblieben, da habe ich nur noch darum gekämpft, auf den Beinen zu bleiben. Es war ein harter Tag, aber mein Skifahren war gut."

Es war der letzte Frauen-Wettkampf bei der Ski-WM in Åre. Die Männer müssen noch einmal auf die Piste: Am Sonntag findet der Slalom statt, dann wird auch Felix Neureuther an den Start gehen (11 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF).