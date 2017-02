Skiathlon in Lahti Marit Björgen gewinnt 15. WM-Gold

Norwegens Ski-Star Marit Björgen hat sich mit dem 15. Gold zur alleinigen Rekord-Weltmeisterin gekrönt. Die 36-Jährige gewann bei den Titelkämpfen in Lahti den Skiathlon und ließ die 14-malige Titelträgerin Jelena Välbe aus Russland in der ewigen Bestenliste hinter sich. Björgen setzte sich in dem Langlauf-Wettbewerb über 15 Kilometer in 37:57,5 Minuten vor der Finnin Krista Pärmäkoski (+4,8 Sekunden) durch. Dritte wurde Charlotte Kalla aus Schweden.

Ihr erstes WM-Gold hatte Björgen bei der WM 2003 in Val di Fiemme gewonnen, auch sechs Olympische Goldmedaillen konnte sie seither feiern. Die Norwegerin hatte in der Saison 2015/16 eine Pause eingelegt. Nach der Geburt ihres Sohnes Marius war sie in diesem Winter zurückgekehrt und hatte mit drei Weltcupsiegen schon angedeutet, dass mit ihr wieder zu rechnen ist.

Beste DSV-Starterin beim Rennen in Lahti war Katharina Hennig auf dem elften Platz. Die 20-Jährige erreichte mit einem Rückstand von 1:39,1 Minuten das Ziel. Victoria Carl wurde 15., Sofie Krehl 16., Sandra Ringwald beendete das Rennen als 21.

Der Skiathlon ist eine verhältnismäßig junge Langlauf-Disziplin, die erst seit dem Jahr 2003 ausgetragen wird. Die erste Hälfte dieses Massenstart-Rennens wird in der klassischen Technik absolviert, die zweite Hälfte in der Skating-Technik. Der Wettbewerb ist auch als Verfolgung oder Doppelverfolgung bekannt.