Skifliegen in Oberstdorf Wellinger mit Schanzenrekord Zweiter - Kraft siegt

Andreas Wellinger hat beim Skiflug-Weltcup in Oberstdorf mit einem erneuten Schanzenrekord den zweiten Platz belegt. Der Team-Olympiasieger flog im ersten Durchgang auf 238 Meter und verbesserte seine erst am Vortag aufgestellte Bestmarke um dreieinhalb Meter. Wegen starken Regens und Windes wurde der Wettbewerb nach einem Durchgang abgebrochen.

Den Sieg sicherte sich Vortagessieger Stefan Kraft aus Österreich, der mit einem kürzeren Anlauf auf 235,5 Meter sprang. Dank der höheren Punktwertung gewann Kraft (232,6 Punkte) vor Wellinger (220). Dritter wurde der Slowene Jurij Tepes. Richard Freitag belegte mit 216 Metern Rang elf.

Überschattet wurde das Fliegen von einem schweren Sturz von Gregor Schlierenzauer. Der Österreicher kam in der Qualifikation nach der Landung zu Fall und blieb regungslos liegen. Im Krankenhaus wurden beim 27-Jährigen Hämatome und Prellungen an Brust und Beinen festgestellt, aber keine größere Verletzung im erst kürzlich operierten rechten Knie. Schlierenzauer war erst vor drei Wochen nach mehr als einem Jahr Pause in den Weltcup zurückgekehrt.