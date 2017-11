Langlauf-Star Björgen feiert 111. Weltcup-Sieg ihrer Karriere

Norwegens Wintersportstar Marit Björgen hat im finnischen Kuusamo ihren 111. Sieg im Langlauf-Weltcup gefeiert. Die 37 Jahre alte Rekordweltmeisterin setzte sich über 10 Kilometer im klassischen Stil in 25:07,6 Minuten mit 17 Sekunden Vorsprung auf ihre schwedische Dauerkontrahentin Charlotte Kalla durch. Dritte wurde Björgens Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg (+17,8 Sekunden).

Beste Deutsche beim ersten Distanzrennen der Saison war die frühere Junioren-Weltmeisterin Victoria Carl, die als 19. (+1:20,4) die halbe Norm für die Olympischen Spiele in Pyeongchang (zweimal Top 16) verpasste. Stefanie Böhler wurde 26. (+1:32,6) und schrieb Langlauf-Geschichte: Die 36-Jährige startete zum insgesamt 322. Mal im Weltcup und zog damit am Italiener Giorgio di Centa vorbei.

Björgen lag bis zur vorletzten Zwischenzeit bei 6,2 Kilometer noch hinter Kalla zurück und drehte auf den letzten Kilometern auf. Am Vortag war sie beim Klassiksprint überraschend noch in der Qualifikation gescheitert.

Björgen, sechsmalige Olympiasiegerin und 18-malige Weltmeisterin, war im November 2016 nach einer Babypause in den Weltcup zurückgekehrt und holte bei der WM 2017 in Lahti viermal Gold. Ihren ersten Weltcupsieg hatte die erfolgreichste Langläuferin der Geschichte 2002 beim Sprint in Düsseldorf gefeiert.