Skispringen Wellinger und Freitag segeln aufs Podest

Andreas Wellinger und Richard Freitag haben beim Skisprung-Weltcup im polnischen Zakopane die Plätze zwei und drei erreicht. Die Deutschen mussten sich nur Kamil Stoch geschlagen geben. Der Lokalmatador sprang mit Weiten von 130,5 und 131,0 Metern zu seinem vierten Sieg in Folge.

Wellinger blieb mit Sprüngen auf 130,5 und 133,0 Meter 1,6 Punkte hinter Stoch. Freitag sprang im ersten Durchgang auf 132,5 Meter und ging zunächst in Führung. 131,0 Meter im zweiten Durchgang reichten am Ende zu Rang drei.

Mit Markus Eisenbichler schaffte es auch ein dritter Deutscher noch in die Top Ten. Mit Sprüngen auf 133 und 130,5 Meter landete er auf Platz vier. Karl Geiger wurde Elfter, für Stephan Leyhe, der am Freitag die Qualifikation gewonnen hatte, wurde es am Ende Platz 16.