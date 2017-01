Skispringen in Zakopane DSV-Adler gewinnen Team-Wettbewerb

In Zakopane haben die deutschen Skispringer Markus Eisenbichler, Stephan Leye, Andreas Wellinger und Richard Freitag überraschend den Mannschaftswettbewerb gewonnen. Severin Freund fehlte, weil er nach einer Verletzung noch nicht in Bestform ist, soll aber nächste Woche in Willingen wieder dabei sein. Aber auch ohne den Weltmeister verwies das DSV-Team Gastgeber Polen und Slowenien auf die Plätze zwei und drei.

Es war der erste Sieg für die deutsche Mannschaft bei einem Team-Springen seit über einem Jahr. Damit unterstrich das DSV-Quartett fünf Wochen vor der nordischen Ski-WM im finnischen Lahti (22. Februar bis 3. März) seine gute Form. Beim ersten Mannschaftswettbewerb dieser Saison in Klingenthal war Deutschland hinter Polen auf dem zweiten Platz gelandet.