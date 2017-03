Skispringen in Oslo Wellinger und Eisenbichler auf dem Podium

Skispringer Andreas Wellinger hat in Oslo seinen dritten Weltcupsieg knapp verpasst. Der Team-Olympiasieger musste sich auf dem Holmenkollbakken nur Österreichs Doppel-Weltmeister Stefan Kraft geschlagen geben und wurde Zweiter. Ein weiterer DSV-Athlet sprang aufs Podium: Markus Eisenbichler beendete den Wettbewerb auf dem dritten Platz.

Der 21 Jahre alte Wellinger, der nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte, lag nach Sprüngen auf 133,5 und 127 Meter mit 258,6 Punkten letztlich deutlich hinter Kraft (267,5 Punkte/130 und 132 Meter), der damit auch die Führung im Gesamt-Weltcup vom Polen Kamil Stoch (22.) übernahm.

Eisenbichler (244,1 Punkte) sprang im zweiten Durchgang noch von Platz sechs auf drei. "Krafti und Andi sind einfach einen Tick stärker als ich, da muss ich mich langsam ransaugen", sagte Eisenbichler, für den es erst das zweite Weltcup-Podium seiner Karriere war. Wellinger hatte seine bisherigen Siege im Januar 2014 im polnischen Wisla und im Januar 2017 in Willingen gefeiert.

Kraft liegt durch diesen Erfolg auch in der neugeschaffenen "Raw Air"-Wertung vorne. In Oslo sowie in Lillehammer, Trondheim und Vikersund finden bis zum 18. März insgesamt 16 Wertungssprünge binnen zehn Tagen statt. Bereits am Montag steht Sprung Nummer sechs bei der Qualifikation in Lillehammer an.