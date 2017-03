Skispringen in Trondheim Kraft triumphiert - Wellinger Dritter

Doppel-Weltmeister Stefan Kraft war erneut nicht zu schlagen. Der Österreicher siegte beim Weltcup in Trondheim mit Sprüngen auf 138 Meter und 142,5 Meter (302 Punkte). Zweiter wurde Andreas Stjernen aus Norwegen (294,3 Punkte), Platz drei ging an den deutschen Skispringer Andreas Wellinger, der mit 289,6 Punkten knapp vor seinem Teamkollegen Markus Eisenbichler landete (288,7 Punkte).

"Der zweite Sprung war ziemlich cool. 141,5 Meter, dazu der Telemark - das passt. Schöner wäre es nur, wenn Markus und ich wieder gemeinsam auf dem Podest gestanden hätten", sagte Wellinger in der ARD.

Wellinger hat nach seinem dritten Rang allerdings die Spitzenposition in der neugeschaffenen "Raw-Air"-Tour an Tagessieger Kraft verloren. Der Führende des Gesamtweltcups liegt im Duell um die 60.000-Euro-Siegprämie mit 5,3 Punkten vor Wellinger. Kraft hatte bereits beim Springen in Oslo die Führung im Gesamtweltcup vom Polen Kamil Stoch übernommen.

Die Norwegen-Tour wird mit drei Skiflug-Wettbewerben von Freitag bis Sonntag in Vikersund abgeschlossen. Auch Qualifikationssprünge fließen in die "Raw-Air"-Wertung mit ein.