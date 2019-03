Beim ersten Springen am letzten Weltcup-Wochenende der Saison haben die deutschen Skispringerinnen die ersten beiden Plätze belegt. Juliane Seyfarth setzte sich im russischen Tschaikowski mit 219 Punkten vor Katharina Althaus (213 Punkte) durch und sicherte sich damit ihren vierten Saison- und Karrieresieg. Auf Rang drei landete die Japanerin Sara Takanashi (212,9).

Die Norwegerin Maren Lundby hatte bereits vor dem Springen als Siegerin des Gesamtweltcup festgestanden. Sie wurde nur Siebte (201,5). In der Gesamtwertung steht Althaus 77 Punkten vor ihrer Teamkollegin Seyfarth auf dem zweiten Platz.

Für Seyfarth ist es der dritte Weltcup-Sieg in Folge. Die zweifache Weltmeisterin hatte am vergangenen Wochenende beide Springen in Nischni Tagil gewonnen. Damit baute Seyfarth auch ihre Führung in der Gesamtwertung der zu dieser Saison eingeführten Blue-Bird-Tour in Russland aus. Am Sonntag (10 Uhr) kann die 29-Jährige sich beim letzten Wettkampf der Weltcup-Saison den Gesamtsieg der Tour sichern.