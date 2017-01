Skispringen Stoch gewinnt die Vierschanzentournee

Kamil Stoch hat die 65. Vierschanzentournee gewonnen. Der Doppel-Olympiasieger aus Polen entschied das Duell gegen den Norweger Daniel-André Tande klar zu seinen Gunsten und feierte mit 134,5 und 138,5 Metern zugleich den Tagessieg. Gesamtzweiter wurde Stochs Landsmann Piotr Zyla vor Tande. Tande kam im letzten Springen nur auf Platz 26, nachdem er im zweiten Durchgang nach einem technischen Problem nur knapp einen Sturz vermieden hatte. Bester

Stoch ist nach Adam Malysz der erste polnische Sieger bei der Tournee. Malysz triumphierte 2000/2001. Der heute 39-Jährige gewann zudem viermal den Gesamtweltcup und drei Silbermedaillen bei Olympischen Spielen.

Richard Freitag landete in Bischofshofen mit 130,5 und 134 Metern auf dem sechsten Rang. Stephan Leyhe wurde Achter, Karl Geiger Neunter. Für Markus Eisenbichler blieb in Bischofshofen nur der 13. Platz. Immerhin sicherte sich der nochJährige noch den siebten Platz im Gesamtklassement. Andreas Wellinger, der am Vortag mit 144 Metern noch einen neuen Schanzenrekord aufgestellt hatte, schied hingegen nach dem ersten Durchgang aus.