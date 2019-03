Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler hat in der Qualifikation zum Weltcup-Skifliegen im slowenischen Planica seinen deutschen Rekord eingestellt. Der 27-Jährige flog auf exakt 248 Meter und damit so weit wie vor zwei Jahren an gleicher Stelle. Eisenbichler belegte damit in der Vorausscheidung Platz zwei hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi, der mit geringerem Anlauf ebenfalls auf 248 Meter segelte.

Eisenbichler und Kobayashi kämpfen um den Gewinn des Flug-Weltcups, bei noch zwei ausstehenden Wettbewerben liegt der Deutsche knapp hinter Kobayashi auf Platz zwei. Zum Weltrekord des Österreichers Stefan Kraft von 253,5 Metern, aufgestellt vor zwei Jahren im norwegischen Vikersund, fehlten aber noch einige Meter.

Seit vielen Jahren findet das letzte Wochenende der Skisprung-Weltcup-Saison auf der Piste "Letalnica" statt. Vor einem Jahr flog der Österreicher Gregor Schlierenzauer 253,5 Meter weit - und hätte damit mit Kraft gleichgezogen, hätte er nicht nach der Landung mit beiden Händen in den Schnee gegriffen. Der Flug wurde nicht gewertet.

Platz zwölf für Richard Freitag

Neben Eisenbichler haben sich auch Richard Freitag (12.), Karl Geiger (13.), Andreas Wellinger (17.) und Constantin Schmid (19.) für das vorletzte Einzel in diesem Winter am Freitag (14.30 Uhr/TV: ARD und Eurosport) qualifiziert. Pius Paschke und Martin Hamann verpassten den Sprung unter die besten 40 als 51. und 57. deutlich.

Der Slowene Robert Kranjec verpasste als 47. ebenfalls den Wettkampf. Damit endete die Karriere des 37 Jahren alten Skiflug-Weltmeisters von 2012, der nach einer Kreuzband-OP Ende 2016 nicht mehr in Form und in der laufenden Saison zu keinem Weltcup-Einsatz gekommen war.