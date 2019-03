Nordische Ski-WM: Skispringen der Männer Normalschanze Marco Fuchs Zwischenstand 1. Durchgang (nach 20 von 50 Springern): 1. Zelar (SLO) I 95,5m I 99,6 Punkte 2. Sakala (CZE) I 93,0m I 95,3 Punkte 3. Markeng (NOR) I 92,0m I 95,1 Punkte Nordische Ski-WM: Skispringen der Männer Normalschanze 3/1/19 3:18 PM Marco Fuchs Der große Peter Prevc springt auf 94,5 Meter. Seinen Landsmann Zelar kann er damit nicht ganz erreichen. Nordische Ski-WM: Skispringen der Männer Normalschanze 3/1/19 3:16 PM Marco Fuchs Einiges. Der Slowene springt auf 95,5 Meter und übernimmt die Führung. Nordische Ski-WM: Skispringen der Männer Normalschanze 3/1/19 3:15 PM Marco Fuchs Der nächste interessante Springer: Ziga Jelar war im Probedurchgang ebenfalls sehr stark. Was kann er jetzt zeigen? Nordische Ski-WM: Skispringen der Männer Normalschanze 3/1/19 3:11 PM Marco Fuchs Die Jury hat übrigens die defensivere Luke gewählt, die besten Springer sollten bei circa 102 Metern landen. Nordische Ski-WM: Skispringen der Männer Normalschanze 3/1/19 3:10 PM Marco Fuchs Markeng landet bei 92 Metern und reiht sich 0,2 Punkte hinter Sakala ein. Nordische Ski-WM: Skispringen der Männer Normalschanze 3/1/19 3:08 PM Marco Fuchs So, Sakala liegt immer noch vorne. Aber jetzt kommt der im Probedurchgang so starke Norweger Markeng . Sehen wir jetzt das erste Ausrufzeichen? Nordische Ski-WM: Skispringen der Männer Normalschanze 3/1/19 3:04 PM Marco Fuchs Der Tscheche Filip Sakala hat mittlerweile mit 93 Metern die Führung übernommen. Nordische Ski-WM: Skispringen der Männer Normalschanze 3/1/19 3:02 PM Marco Fuchs Den ersten Springer, den wir uns vielleicht näher anschauen sollten, ist der Norweger Markeng mit der 11. Er sprang im Probedurchgang auf 106 Meter. Nordische Ski-WM: Skispringen der Männer Normalschanze 3/1/19 3:01 PM Marco Fuchs Kevin Maltsev aus Estland landet bei 89,5 Meter. Nordische Ski-WM: Skispringen der Männer Normalschanze 3/1/19 3:00 PM Marco Fuchs Beginn erster Durchgang Nordische Ski-WM: Skispringen der Männer Normalschanze 3/1/19 2:59 PM Marco Fuchs Der letzte deutsche Weltmeister auf der Normalschanze war Jens Weißflog, der 1985 gewann. Wo? In Seefeld. Nordische Ski-WM: Skispringen der Männer Normalschanze 3/1/19 2:58 PM Marco Fuchs Titelverteidiger ist übrigens der Österreicher Kraft - deshalb dürfen die Gastgeber auch mit fünf Springern antreten. Nordische Ski-WM: Skispringen der Männer Normalschanze 3/1/19 2:53 PM Marco Fuchs Bei Eurosport stellen sie ihre fünf Favoriten vor: Kobayashi, Stoch, Kraft, Eisenbichler und Kubacki. Da gehe ich mit und ergänze noch um Stjernen, Damian und Hula. Damit hätte ich schon ein Sechstel des Feldes genannt und meine Chancen extrem erhöhrt, nach dem Springen "Ich habe es ja immer gewusst!" sagen zu können. Nordische Ski-WM: Skispringen der Männer Normalschanze 3/1/19 2:44 PM Marco Fuchs Starten wird gleich der Este Kevin Maltsev. Sie kennen das Prozedere: Die etwas schwächeren Springer beginnen, bevor am Ende die top-Favoriten kommen. Zu Ihrer Orientierung: Richard Freitag startet mit der 34, Stephan Leye mit der 40, Karl Geiger mit der 41, Doppel-Weltmeister Markus Eisenbichler mit der 42. Olympiasiger Andrewas Wellinger hat's nicht ins deutsche Aufgebot geschafft und ist bereits abgereist. Stephan Kraft, Kamil Stoch und Ryoyu Kobayashi beschließen den ersten Durchgang. Nordische Ski-WM: Skispringen der Männer Normalschanze 3/1/19 2:21 PM Marco Fuchs Herzlich willkommen beim Springen von der Normalschanze. Und einer spannenden Frage: Kann Markus Eisenbichler nach dem Springen von der Großschanze und dem Teamwettbewerb auch Gold von der "kleinen" Schanze holen? Um 16 Uhr beginnt der erste Durchgang. Show more Tickaroo Liveblog Software