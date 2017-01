Skiabfahrt in Garmisch-Partenkirchen "So viele Stürze und Verletzungen. Das ist verrückt"

Bei der alpinen Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen hat es einige schwere Stürze gegeben. Der Franzose Valentin Giraud Moine kam auf der eisigen und schwierigen Kandahar-Strecke ebenso zu Fall wie Erik Guay aus Kanada und der US-Amerikaner Steven Nyman.

Das Rennen musste immer wieder unterbrochen werden. Bei Giraud Moine, der zuletzt auf der Streif in Kitzbühel Platz zwei belegt hatte, bestand der Verdacht auf Schien- und Wadenbeinbruch.

"Es ist heute am Limit. Ich denke, die Fis (der internationale Ski-Verband, d. Red.) muss bis morgen etwas tun", sagte der Norweger Kjetil Jansrud, der Zweiter hinter Travis Ganong aus den USA wurde. Dritter wurde Peter Fill aus Südtirol.

"Ich kann nicht mehr hinsehen"

Giraud Moine verletzte sich in Sichtweite der Zuschauer. Nach seinem starken zweiten Platz auf der Streif in Kitzbühel war er auch in Garmisch auf Top-10-Kurs, ehe er in der Kompression die Kontrolle verlor, es ihm die Beine auseinanderzog und er sich wohl schon vor dem Einschlag im Fangnetz schwer verletzte. Eine halbe Stunde lang war das Rennen unterbrochen.

Schon zuvor war Nyman nach dem Kramersprung abgeflogen. Er wurde vom Rettungshubschrauber von der Strecke geholt. Erik Guay dagegen konnte nach seinem spektakulären Sturz über den Seilbahnstadelsprung selbstständig ins Ziel fahren. Der Kanadier war 2011 auf der Strecke Weltmeister geworden.

Selbst US-Skistar Lindsey Vonn war nach dem Abfahrtstraining der Frauen in Cortina d'Ampezzo schockiert von den TV-Bildern aus Garmisch. "Ich kann nicht mehr hinsehen. So viele Stürze und Verletzungen. Das ist verrückt", schrieb Vonn bei Twitter.

Das Rennen war der Ersatz für die ausgefallene Lauberhorn-Abfahrt in Wengen/Schweiz. Am Samstag folgt in Garmisch noch eine Abfahrt, am Sonntag findet ein Riesenslalom mit dem Deutschen Felix Neureuther statt.