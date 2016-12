Andreas Sander ist beim Super-G von Gröden zum besten Ergebnis seiner Karriere gefahren und hat dem Deutschen Skiverband nach mehr als vier Jahren wieder einen Top-Fünf-Rang in einem Speed-Rennen beschert. Beim Sieg von Kjetil Jansrud war er als Fünfter nur eine knappe halbe Sekunde langsamer als der Norweger. Dieser rettete sich 0,06 Sekunden vor Landsmann Aleksander Aamodt Kilde ins Ziel.

Dritter in Südtirol wurde der Kanadier Erik Guay (+0,13 Sekunden). "Beeindruckend, wie immer. In Gröden ganz besonders. Aber es ist schön, mal nicht so weit weg zu sein", sagte Sander. "Wahnsinn."

Hinter Sander sorgten Josef Ferstl und Thomas Dreßen auf der berühmten Saslong für das beste Mannschaftsergebnis seit Jahren. Im erst dritten Weltcup-Rennen nach seinem Kreuzbandriss gelang Ferstl auf Rang 13, mit 0,75 Sekunden Rückstand eine persönliche Bestleistung im Super-G. Dreßen fuhr mit Startnummer 59 auf Platz 17 (+0,88). Auch der 23-Jährige war in dieser Disziplin noch nie besser.

Sander sicherte mit dem Resultat zudem die Teilnahme für die Ski-WM in St. Moritz. "Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das war ein megageiler Super-G", sagte Sander.

Kombination der Frauen in Val d'Isère

Ilka Stuhec hat den ersten Kombinationswettkampf der Saison gewonnen. Die Slowenin setzte sich vor Michelle Gisin aus der Schweiz (+0,12) und der Italienerin Sofia Goggia (+0,16) durch und feierte den bereits dritten Saisonsieg. Stuhec hatte jüngst in Lake Louise zwei Abfahrten für sich entschieden und nun auch in der Kombi mit einem dritten Rang nach der Abfahrt den Grundstein für den Sieg gelegt. Die deutschen Starterinnen Michaela Wenig und Kira Weidle verpassten jenseits der Top 30 die Punkte, Patrizia Dorsch schied aus. Viktoria Rebensburg hatte auf einen Start in der Kombination verzichtet.