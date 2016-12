Super-G in Santa Caterina Ferstl war noch nie so weit vorn

Josef Ferstl ist beim Super-G von Santa Caterina auf den fünften Platz gerast und hat das beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere gefeiert. Der Skirennfahrer war 1,24 Sekunden langsamer als Seriensieger Kjetil Jansrud.

Auf den Tag genau ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss im italienischen Wintersportort gelang Ferstl auf der schwierigen Strecke der erste Top-Fünf-Rang seiner Laufbahn. In dieser Disziplin hatte er davor nie besser als Platz 13 abgeschnitten. Teamkollege Andreas Sander verpasste den fünften Top-Ten-Rang in Serie in einem Super-G, nach 45 Startern war er 16. (+1,72 Sekunden). Klaus Brandner kam nicht in die Punkte (+2,94).

Derzeit unschlagbar ist der Norweger Jansrud, der auch den dritten Super-G des Winters für sich entschied. Er gewann vor Hannes Reichelt aus Österreich (+0,60) und dem Südtiroler Dominik Paris (+0,65).