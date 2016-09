"Team Europe" 23 Eishockeyspieler, acht Nationalitäten, eine Erfolgsstory

Sie sind eine Mannschaft ohne Vergangenheit und wohl auch ohne Zukunft. Eine Equipe, für die es keine Nationalhymne gibt, deren Spieler keine Nationaltrikots tragen und die von einem Fußballfunktionär trainiert wird. Vor allem aber sind sie die Überflieger beim wohl besten Turnier der Eishockey-Geschichte, dem "World Cup of Hockey".

Die Rede ist vom "Team Europe", einer Ansammlung von Spielern, die nicht aus den traditionellen europäischen Eishockey-Ländern Russland, Schweden, Finnland und Tschechien kommen - sondern aus Deutschland, der Slowakei, Schweiz, Österreich, Dänemark, Frankreich, Norwegen und sogar Slowenien. 23 Akteure, acht Nationalitäten, sechs verschiedene Sprachen, eine Erfolgsstory.

Als Außenseiter in Toronto gestartet, zum Angstgegner mutiert und Sympathieträger geworden: Wenn in der Nacht zum Mittwoch die "Best-of-three"-Endspielserie des "World Cup of Hockey" beginnt, dann werden wohl viele Zuschauer dem "Team Europe" die Daumen drücken - wenn sie denn nicht gerade aus Kanada kommen. Der Gastgeber gilt im Finale als leichter Favorit.

"Das beste Turnier, an dem ich je teilgenommen habe"

"Wir sagen in der Kabine immer, dass wir Geschichte schreiben, weil es solch ein Team noch nicht gegeben hat. Das ist natürlich eine besondere Sache für uns", sagt Christian Ehrhoff. Wie Dennis Seidenberg, Leon Draisaitl, Tobias Rieder und die Torhüter Thomas Greiss und Philipp Grubauer hat der Verteidiger einen schwarz-rot-goldenen Aufnäher auf der linken Schulter seines weißen Trikots. Mit sechs Akteuren stellt Deutschland zusammen mit der Slowakei die meisten Spieler.

Egal, aus welchem Land sie kommen: Alle wissen, dass sie nicht mit ihren Nationalteams bei dieser hochrangigen Veranstaltung hätten spielen können. 169 der 184 hier auflaufenden Profis verdienen ihr Geld in der besten Eishockeyliga der Welt, der NHL. "Das ist das beste Turnier, an dem ich je teilgenommen habe. Und ich habe diesmal sogar eine Chance, zu gewinnen", sagte Seidenberg SPIEGEL ONLINE. Sein bislang größter Erfolg mit Deutschland war Platz acht bei der WM 2001.

Die Mannschaft, die die Mitfavoriten USA (3:0) sowie Schweden (3:2 n. V.) besiegte, war entstanden, weil die NHL-Verantwortlichen, die gemeinsam mit Vertretern der Spielergewerkschaft NHLPA den zuletzt 2004 ausgespielten "World Cup of Hockey" reanimierten, zwar viele Stars dabei haben, gleichzeitig aber auch vermeiden wollten, dass chancenlose Mannschaften wie Deutschland sich blamieren. Vor zwölf Jahren hatten die Deutschen alle drei Gruppenspiele klar verloren - mit einem Torverhältnis von 4:15.

Der Trainer leitet eigentlich einen Fußballklub

Kanada, die USA, Russland, Schweden, Finnland und Tschechien waren für das Turnier gesetzt. Zudem noch eine nordamerikanische U23-Auswahl mit all den NHL-Jungstars, es musste nur noch ein achtes Team gefunden werden. So einigte man sich auf "The Best of the Rest" aus Europa. Franz Reindl, Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes, übernahm als "President of Team Europe" die leitende Funktion und gleich seine erste Amtshandlung war eine Besondere: Reindl besetzte den Trainerposten mit Ralph Krueger.

Der in Kanada geborene Sohn deutscher Eltern war nach erfolgreichen Stationen in Europa 2012/2013 Chefcoach der Edmonton Oilers geworden, hat seit zwei Jahren jedoch nichts mehr mit Eishockey zu tun. Krueger ist Vorstandsvorsitzender des englischen Fußballklubs FC Southampton. Für sein einmonatiges Eishockey-Engagement musste er sich eine Freigabe holen. Obwohl Kruegers Tagesgeschäft in der Premier-League Transfers sowie die Kontrolle der Arbeit von Trainer und Manager sind, ist er immer noch auf dem neuesten Stand. Ehrhoff lobt ihn als "guten Kommunikator", der "klare, motivierende Ansprachen" halte.

Die Mannschaft galt für viele zwar als Underdog, setzt sich aber ausschließlich aus NHL-Spielern zusammen und hat einige Stars in ihren Reihen. Marian Hossa hat mit Chicago dreimal den Stanley Cup gewonnen, Anze Kopitar war bei den zwei Titeln der Los Angeles Kings unverzichtbar. Hinzu kommt mit Draisaitl ein großes Talent, das trotz seiner 20 Jahre bereits sehr abgeklärt agiert. In der Verteidigung spielen Profis wie Seidenberg, Ehrhoff oder Zdeno Chara, die in der NHL schon alle Höhen und Tiefen erlebt haben. Und im Tor steht mit Jaroslav Halak ein überragender Schlussmann. "Wir sind erfahren, wissen, wann wir aggressiv spielen müssen und wann schlau", sagt Seidenberg.

Krueger verweist darauf, dass sein Team die Länder repräsentiere, die "einen extra Weg gehen müssen, um Spieler in die NHL zu bekommen." Wer in Kanada, den USA, Russland oder Schweden aufwächst, findet gute bis optimale Eishockeybedingungen vor. Deutsche, Franzosen oder Slowenen hingegen müssen da improvisieren.

So schön diese Story vom "Team Europe" auch klingen mag, den Machern passt sie gar nicht. Die hatten auf eine Finalserie zwischen Kanada und den USA gehofft - den beiden größten NHL-Märkten. Und deshalb betont Ehrhoff: "Ich glaube, dass Team Europe nicht wieder eingeladen wird."